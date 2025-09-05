Urbelis: pomoc USA dla Europy może zostać ograniczona

– „W ubiegłym tygodniu Departament Obrony USA oficjalnie przekazał państwom, że od następnego roku budżetowego ta pozycja zostanie wyzerowana dla wszystkich krajów europejskich” – powiedział Urbelis w piątek dziennikarzom.

– „Na razie nie ma papierowego, formalnego dokumentu. To są rozmowy, informacje i oświadczenia. Poza tym budżet na przyszły rok nie został jeszcze przyjęty – potrzebne są decyzje obu izb i podpis prezydenta USA, co może potrwać jeszcze kilka miesięcy.”

Deklaracje zapadły w kontekście doniesień amerykańskich mediów o planach zakończenia długoterminowej pomocy wojskowej dla części państw Europy graniczących z Rosją, w tym finansowania programu, z którego korzystały również kraje bałtyckie.

Żołnierze USA na Litwie bez zmian

Urbelis zapewnił, że ewentualne decyzje budżetowe nie wpłyną na stacjonowanie na Litwie ok. 1 tys. żołnierzy USA.

– „To w żaden sposób nie będzie miało na to wpływu” – podkreślił.

O jaką pomoc chodzi?

Stany Zjednoczone jako jedyne na taką skalę przeznaczają środki, które pozwalają sojuszniczym państwom kupować amerykański sprzęt, korzystać z ćwiczeń i szkoleń oraz aktualizować oprogramowanie. Wysokość wsparcia różni się co roku; średnio w ramach tzw. „programu 333” było to ok. 70 mln dolarów (ok. 60 mln euro).

Największe zakupy Litwa finansuje z własnego budżetu, natomiast amerykańskie środki pokrywały zwykle ok. 10 proc. innych pozyskiwanych zdolności – oprogramowanie, szkolenia, części zamienne, amunicję. –