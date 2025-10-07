Tusk: koordynacja z Litwą, jeśli chodzi o prowokacje Rosji – absolutnie konieczna

Tusk i Ruginienė spotkali się we wtorek w Warszawie; tematami ich rozmów były kwestie bezpieczeństwa i współpracy obronnej w regionie, a także pomoc dla Ukrainy oraz polityka migracyjna. Omówiono też sytuację polskiej mniejszości na Litwie.

Tusk zaznaczył, że jeśli chodzi o kwestię wojny w Ukrainie mają z premier Litwy wspólne poglądy, działania i inicjatywy.

– Koordynacja między Polską a Litwą, szczególnie jeśli chodzi o obecne i ewentualne przyszłe prowokacje ze strony Rosji, nasza koordynacja w NATO, bilateralna i w szerszych formatach jest absolutnie konieczna. Jesteśmy tymi państwami, które są najbardziej narażone na bezpośrednie prowokacje ze strony rosyjskiej – powiedział szef polskiego rządu.

Premier zaznaczył, że w kwestii migracji, między Polską a Litwą, jest pełne wzajemne zrozumienie. Podkreślił, że docenia też współpracę z Litwą z zakresie obrony granic.