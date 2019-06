Trump: Świętujemy fakt, że Polska będzie kupować samoloty F-35

vdu

Polska para prezydencka w południe miejscowego czasu została powitana przed Białym Domem w Waszyngtonie przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i amerykańską pierwszą damę Melanię Trump.

28 maja minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że Polska wystosowała do władz amerykańskich zapytanie ofertowe (Letter of Request – LOR) w sprawie zakupu „32 myśliwców F-35A wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym”. W środę Błaszczak przebywający w USA, kilkakrotnie wyraził przekonanie, że spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Andrzejem Dudą zaowocuje przełomowymi decyzjami, ustaleniami dorównującymi swoją wagą decyzji o przyjęciu – 20 lat temu – Polski do NATO.