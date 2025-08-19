Technologia zamiast ludzi na granicy? TS-LKD proponuje „ścianę dronów”

„Ściana dronów – to piętnastokilometrowa strefa nieprzenikalności oparta na sensorach, radarach, różnych typach bezzałogowych statków powietrznych. (…) Pierwszy kontakt nie następuje między żołnierzami, ale między technologiami” – powiedział przewodniczący TS-LKD Laurynas Kasčiūnas, przedstawiając propozycję.

Według konserwatystów, tzw. „ściana dronów” to zintegrowany system obronny przeznaczony do wykrywania, oceny i niszczenia przeciwnika.

„Łączy on fizyczne, elektroniczne, bezzałogowe oraz sztuczną inteligencję w jednolitą, zdecentralizowaną, ale skoordynowaną architekturę działania. Celem systemu jest wyeliminowanie człowieka z pierwszego ogniwa reakcji i umożliwienie technologii szybszego reagowania niż jest w stanie zareagować przeciwnik” – czytamy w propozycji konserwatystów.

Pierwszym elementem „ściany dronów” ma być sieć czujników składająca się z różnych radarów i środków walki elektronicznej.

Drugą linią obrony mają być bliskiego zasięgu drony rozpoznawcze i drony działające według zasady „first person view” (FPV – widok z perspektywy pierwszej osoby). Według konserwatystów, zdolności te miałyby być aktywowane w ciągu kilku sekund po wykryciu celu przekraczającego granicę.

Przewiduje się, że drony te będą prowadzić rozpoznanie i wykonywać uderzenia na niewielkich odległościach – od jednego do pięciu kilometrów – działając jak „drony samobójcze” z materiałami wybuchowymi.

Następnie miałyby działać drony rozpoznawcze i bojowe średniego i dalekiego zasięgu. Zgodnie z propozycją, drony te miałyby możliwość prowadzenia rozpoznania i atakowania logistyki, stanowisk dowodzenia i infrastruktury przeciwnika w odległości od 10 do 150 kilometrów.

W koncepcji „ściany dronów” konserwatyści uwzględnili również ciężkie drony wielowirnikowe, morskie i lądowe.

Wskazuje się, że drony wielowirnikowe to maszyny działające głównie w nocy, przeznaczone do niszczenia celów poprzez zrzucane z powietrza ładunki wybuchowe i miny.

Poza zadaniami bojowymi, te drony mają także pełnić funkcje logistyczne – transportować amunicję, środki medyczne, żywność i inne niezbędne zaopatrzenie na pozycje frontowe.

W zakresie rozwoju dronów morskich konserwatyści nawołują do zapewnienia ochrony portów, obiektów przybrzeżnych i infrastruktury energetycznej przed dywersją, minami oraz desantem ze strony morza.

Drony lądowe w koncepcji TS-LKD mają służyć do dostarczania amunicji, żywności i sprzętu bez udziału człowieka, a także do rozmieszczania lub neutralizacji min na polu walki.

„Te drony umożliwiają prowadzenie operacji w niebezpiecznych obszarach, zmniejszając straty wśród personelu” – napisano w propozycji.

Konserwatyści apelują również o rozwój obrony powietrznej przeciwko dronom.

„Wielowarstwowa obrona powietrzna (…) oparta jest na rozmieszczeniu pierścieniowym – od granicy do ochrony kluczowych obiektów – i działa w zintegrowanej sieci ‚wspólnego obrazu przestrzeni powietrznej’” – czytamy w koncepcji.

Obronę powietrzną proponuje się wzmocnić dronami przechwytującymi, zakłócaczami łączności, rakietami, wieżami z amunicją oraz systemami rozpoznawania dronów.

Całą „ścianę dronów” miałby koordynować system analizy oparty na sztucznej inteligencji, który integrowałby wszystkie czujniki, drony i operatorów.

Zdolności dronowe proponuje się włączyć w struktury brygad, batalionów i kompanii litewskiej armii poprzez specjalistyczne sztaby, strategiczne jednostki oraz zunifikowany system szkoleniowy.

„Proces ten obejmuje zarządzanie operacjami dronowymi, integrację rozpoznania i wsparcia ogniowego, a także dostosowanie funkcji logistycznych i minowania na różnych poziomach taktycznych” – czytamy w propozycji TS-LKD.

Według L. Kasčiūnasa, stworzenie „ściany dronów” przyczyniłoby się również do rozwoju krajowego przemysłu obronnego.

„Byłaby to nowa ekosystema” – stwierdził przewodniczący partii, L. Kasčiūnas.

Zdaniem Kasčiūnasa, mimo że partia działa w opozycji, jej propozycje nie są ignorowane.

Jak zauważył, na początku maja TS-LKD zaproponowała uzupełnienie fortyfikacji granicznych o linię obronną nazwaną imieniem Wielkiego Księcia Witolda, a w zeszłym tygodniu Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło, że przechodzi od rozwijania pojedynczych zdolności inżynieryjnych do tworzenia spójnej linii obronnej.

Jak podała agencja BNS, w maju ubiegłego roku ówczesna minister spraw wewnętrznych Agnė Bilotaitė ogłosiła, że państwa regionu porozumiały się w sprawie stworzenia tzw. ściany dronów.

W ramach „ściany dronów” państwa wykorzystają bezzałogowe statki powietrzne do monitorowania granicy oraz systemy antydronowe, które pozwolą powstrzymywać drony wykorzystywane przez państwa nieprzyjazne do przemytu i prowokacji.

Jednak w marcu tego roku Litwa i Estonia nie otrzymały finansowania z UE na realizację tego projektu.