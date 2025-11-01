Szeregi Strzelców włączone do ochrony przestrzeni powietrznej

„Obecnie uaktywniono mobilne zespoły, w działania włączyła się armia litewska, dołącza też Litewski Związek Strzelecki – nasze siły są zawsze gotowe do reagowania” – przekazała w sobotę szefowa rządu na Facebooku.

Szybsza koordynacja

Jak podała premier, w minionym tygodniu wzmocniono współpracę instytucji odpowiedzialnych za reagowanie na zagrożenia w przestrzeni powietrznej. Po zacieśnieniu współpracy Sił Powietrznych z operatorem ruchu lotniczego „Oro navigacija” specjaliści monitorują trajektorie balonów i szybciej podejmują decyzje, co skróciło czas zamykania lotnisk.

Doradca premier Ignas Algirdas Dobrovolskas informował w piątek, że wojsko sprawdza rozwiązania kinetyczne i niekinetyczne, poszukując metod bezpiecznego zestrzeliwania balonów, które osiągają duże wysokości, co czyni ich neutralizację technicznie trudną.

„W tym tygodniu osiągnęliśmy ważny postęp – znacząco wzmocniono współpracę instytucji i przyspieszono reagowanie na potencjalne zagrożenia w przestrzeni powietrznej” – podkreśliła I. Ruginienė.

Wpływ na ruch lotniczy i kontekst bezpieczeństwa

W ostatnich dwóch tygodniach z powodu zagrożenia ze strony balonów przemytniczych pięciokrotnie wstrzymywano pracę lotniska w Wilnie i raz – w Kownie, co wpłynęło na ponad 190 lotów i ok. 30 tys. pasażerów. Władze Litwy określają wtargnięcia takich obiektów do litewskiej przestrzeni jako element hybrydowego ataku Mińska.

Minionej nocy Straż Graniczna nie odnotowała nowych balonów przemytniczych.

Koordynacja regionalna i kolejne kroki

Premier zaznaczyła, że podczas wizyty w Rydze usłyszała „zdecydowaną gotowość do solidarnego działania” ze strony łotewskich władz, a Polska odroczyła plany otwarcia dwóch przejść granicznych z Białorusią. W przyszłym tygodniu zbierze się ponownie Narodowa Komisja Bezpieczeństwa, aby ocenić postępy i zaplanować kolejne decyzje.

W związku z sytuacją Wilno zamknęło granicę z Białorusią na miesiąc. Wyjątki dotyczą jedynie dyplomatów, Rosjan tranzytowo podróżujących do obwodu królewieckiego, a także obywateli UE wracających do Litwy z terytorium sąsiada.