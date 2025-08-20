Szef VSAT: w obliczu manewrów „Zapad” straż graniczna wzmacnia kontrolę na granicy

„W związku z nadchodzącymi manewrami ‚Zapad’ mamy zaplanowane pewne środki dotyczące wzmocnienia ochrony granicy, rozmieszczenia dodatkowego personelu przy granicach zewnętrznych oraz współpracy z innymi instytucjami, w tym z Litewskimi Siłami Zbrojnymi i policją” – w wywiadzie dla litewskiego nadawcy publicznego powiedział szef Litewskiej Straży Granicznej (VSAT), Rustamas Liubajevas. „Zatwierdzony i skutecznie realizowany jest plan przygotowań do manewrów. Litewscy strażnicy graniczni są obecnie gotowi na wszelkie prowokacje przy naszej granicy” – dodał.

R. Liubajevas zauważył, że VSAT pracuje wzmocnionym trybem od 2021 roku.

„Nie było ani okazji, ani możliwości, aby zmniejszyć naszą czujność przy zewnętrznych granicach” – powiedział szef VSAT.

Według litewskiego resortu ochrony kraju, w tegorocznych manewrach „Zapad” weźmie udział nie więcej niż 30 tysięcy żołnierzy.

Natomiast w 2021 roku, podczas manewrów „Zapad”, które miały miejsce zaledwie kilka miesięcy przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę, brało udział około 200 tysięcy żołnierzy.

Jak poinformował dowódca Litewskich Sił Zbrojnych, gen. Raimundas Vaikšnoras, w odpowiedzi na manewry Wojsko Litewskie zwiększy gotowość w sierpniu i wrześniu.

Manewry te odbywają się co dwa lata od 2009 roku, z wyjątkiem 2023 roku. Brytyjski wywiad wskazał jako przyczynę odwołania manewrów fakt, że rosyjskiej armii brakuje żołnierzy i sprzętu, a także niechęć rosyjskich władz do organizowania kolejnych manewrów pokazowych w czasie wojny z Ukrainą.