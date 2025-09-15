Szef VSAT: podczas ćwiczeń „Zapad” sytuacja na granicy pozostaje spokojna, migracja spadła

„Mogę stwierdzić, że pierwszy weekend aktywnej fazy ćwiczeń „Zapad” na granicy był dość spokojny zarówno pod względem nielegalnej migracji, jak i innych wydarzeń przy granicy państwowej. Strażnicy graniczni nie odnotowali zwiększonego aktywności na granicy z Białorusią i Rosją w trakcie weekendu” – w wywiadzie dla LRT powiedział szef Litewskiej Straży Granicznej, Rustamas Liubajevas. „Jeśli chodzi o nielegalną migrację, także nie odnotowano żadnych większych przepływów. Można powiedzieć, że w trakcie ćwiczeń przepływy nielegalnej migracji na granicy z Białorusią zmniejszyły się” – dodał.

Jednak według szefa VSAT, przed rozpoczęciem aktywnej fazy ćwiczeń w połowie ubiegłego tygodnia, odnotowano wzrost liczby nielegalnych prób przekroczenia granicy.

„Podsumowując sytuację w naszym regionie, można powiedzieć, że napięcie nadal występuje, a przepływy nielegalnej migracji pozostają dość duże” – powiedział Liubajevas.

Redakcja ZW.LT przypomina, że ćwiczenia „Zapad 2025” rozpoczęły się w 13 września w piątek i potrwają do wtorku 16 września.

W związku z tym, w ubiegłym tygodniu na Litwie rozpoczęły się ćwiczenia wojskowe „Grzmot Perkuna”, w których bierze udział około 17 tysięcy litewskich i sojuszniczych żołnierzy.

Dowódca litewskich sił zbrojnych Raimundas Vaikšnoras mówił, że w trakcie ćwiczeń „Zapad” w krajach bałtyckich i Polsce łącznie weźmie udział około 40 tysięcy żołnierzy.

W międzyczasie, VSAT poinformowała, że wzmocniona zostanie ochrona granic z Rosją i Białorusią – planowane są intensywniejsze patrole oraz monitorowanie granicy. Strażnicy graniczni będą współpracować z strukturami systemu obrony narodowej oraz Związkiem Strzelców.

Litwa zamknęła również część przestrzeni powietrznej przy granicy z Białorusią do października, w związku z nadchodzącymi ćwiczeniami wojskowymi Rosji i Białorusi oraz dwoma incydentami latem, kiedy dwa drony „Gerbera” wleciały w litewską przestrzeń powietrzną.

Litewski wywiad ocenił, że w ćwiczeniach „Zapad 2025” weźmie udział do 30 tysięcy żołnierzy.