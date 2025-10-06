Szef NKVC: Balony meteorologiczne dotarły aż na północ Litwy. Odnaleźliśmy tylko osiem

„Odnaleziono osiem balonów, ale oczywiście proces trwa. Nie chciałbym za bardzo wchodzić w szczegóły, ponieważ to w dużej mierze praca policji, która jest bardzo ważna, byśmy mogli zapobiegać podobnym przypadkom w przyszłości” – powiedział szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Vilmantas Vitkauskas. „Rozmieszczenie miejsc, w których wykryto balony, jest bardzo szerokie – 13 z 25 znaleziono w okręgu wileńskim. Inne zarejestrowano aż w rejonie rakiskim. To dość dziwne, że dotarły tak daleko” – dodał.

Według niego, najwięcej balonów odnaleziono na południu Litwy – w okolicach Oran, Olity i Druskienik.

NKVC wcześniej poinformowało, że w nocy z soboty na niedzielę litewską przestrzeń powietrzną naruszyło 25 balonów meteorologicznych wypuszczonych z Białorusi przez przemytników. Balonami tymi przemycane są papierosy.

Vitkauskas podkreślił, że to wyjątkowo duża liczba balonów. Niemniej jednak, w sierpniu ubiegłego roku w jedną noc przemytnicy wysłali na Litwę aż 26 takich urządzeń.

Z 13 balonów, które dotarły do Wilna, dwa wleciały w przestrzeń powietrzną lotniska stolicy, które zostało zamknięte od godziny 22:16 do 4:50. Ograniczenia te dotknęły w sumie około 30 lotów i 6 tysięcy pasażerów.

Według szefa NKVC, to pierwszy raz, gdy lotnisko było zamknięte na tak długi czas: „Z tego, co pamiętam, taki długi okres zamknięcia lotniska zdarzył się po raz pierwszy. Lotnisko było zamknięte przez około sześć godzin.”

Szef NKVC poinformował, że pierwsze sygnały o balonach otrzymano w sobotę około godziny 21:00, dlatego centrum poinformowało służbę „Oro navigacija”, że kontynuowanie lotów nie jest bezpieczne. Balony były bardzo wysoko, dlatego zostały wykryte przez radary.

Według niego, takie balony stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa lotnictwa, a jedynym sposobem zapobiegania potencjalnym szkodom jest wstrzymanie lotów.

„Gdy wykrywamy balon zmierzający w kierunku lotniska, nie ma na to żadnego antidotum (…) gdyby balon został uszkodzony, jego upadek mógłby wyrządzić poważne szkody mieszkańcom lub infrastrukturze” – powiedział Vitkauskas. „Nie ma kompromisów, jeśli chodzi o cywilne lotnictwo” – podkreślił.

Według niego, dobre warunki atmosferyczne do podobnych operacji przemytniczych będą również w nocy z niedzieli na poniedziałek, jednak mało prawdopodobne, by doszło do powtórki na taką skalę.

„Zwykle po takim szczycie następuje spadek i nie przewidujemy, by coś się wydarzyło, ale z drugiej strony – nigdy nie wiadomo (…) służby będą jednak gotowe” – zapewnił. „Prawdopodobnie najlepszą prewencją jest sprawienie, by takie operacje przemytnicze przestały być opłacalne, by nie przynosiły zysków i korzyści” – dodał Vitkauskas.

Według niego, Białoruś nie współpracuje w zakresie powstrzymywania przemytników.

Litewska Straż Graniczna (VSAT) wcześniej poinformowała agencję BNS, że balony mogły dotrzeć tak daleko w głąb terytorium Litwy, ponieważ panował korzystny wiatr, a przemytnicy zaczęli wypuszczać je nie bezpośrednio z granicy z Litwą, lecz nieco głębiej na terytorium Białorusi – ponieważ wznoszą się one pionowo, to przy złej pogodzie strażnicy graniczni mogą ich nie zauważyć.

Z danych służb wynika, że łącznie z ostatnimi 25 urządzeniami, w tym roku wykryto już 501 balonów przemytniczych – 2,2 razy więcej niż w całym poprzednim roku (226).

VSAT podkreśla, że balonami tymi przemycane są wyłącznie papierosy.