Szef MSZ o traktacie polsko-francuskim: najważniejsze zapisy dotyczą bezpieczeństwa

We wtorek Sikorski był pytany na konferencji prasowej o traktat, który ma zostać podpisany przez Polskę i Francję 9 maja. Dopytywano go, czy Polska zgłosiła lub zgłosi zamiar „wejścia pod francuski parasol nuklearny”.

„Z tym parasolem to ja bym uważał. To nie jest coś fizycznego, to tylko wybór celów i procedury odpalania rakiet. Myślę, że to raczej pytanie do właściciela tej broni. Ale tak, zależy nam na traktacie, w którym najważniejszymi zapisami są te dotyczące bezpieczeństwa, one będą bardziej konkretne niż zapisy traktatu waszyngtońskiego” – powiedział Sikorski.