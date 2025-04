Szef MSW Litwy: wzmocnienie granicy z Rosją to priorytet

„Ochrona granicy państwowej to bez wątpienia jeden z głównych priorytetów obecnego programu działań. Konieczne jest odnowienie całej niezbędnej infrastruktury w placówkach granicznych, wdrożenie nowoczesnych technologii, uporządkowanie pasa granicznego oraz poszukiwanie środków na zakup dronów i sprzętu antydronowego. W obliczu takich wyzwań geopolitycznych nie możemy zwlekać ani dnia – strażnicy graniczni są przecież naszą pierwszą linią obrony” – powiedział minister spraw wewnętrznych Litwy, Władysław Kondratowicz.

Według szefa MSW, w tym roku planowane jest rozpoczęcie modernizacji systemów nadzoru w czterech placówkach granicznych sąsiadujących z obwodem kaliningradzkim. Na ten cel przeznaczono 16 mln euro. Planowane jest także poszukiwanie dodatkowego finansowania na szkolenia wojskowe funkcjonariuszy straży granicznej na wypadek ewentualnej agresji zbrojnej.

W celu zwiększenia zdolności personalnych do monitorowania granicy z Federacją Rosyjską, w ubiegłym roku utworzono dodatkowe 30 etatów dla operatorów systemów monitoringu wizyjnego (zatrudnianych na podstawie umowy o pracę). Funkcjonariusze zostali skierowani do działań w tzw. „zielonym pasie”, a dla zwiększenia mobilności i szybszej reakcji jednostki graniczne zostały wyposażone w quady. Z 10 punktów kontroli granicznej na granicy z Rosją działają obecnie 4, a funkcjonariusze z pozostałych aktywnie prowadzą monitoring granicy. Warto podkreślić, że podczas nadzoru tranzytu pociągów pasażerskich z obwodu kaliningradzkiego nie odnotowano poważniejszych incydentów.

Granicy z Rosją strzegą dwie jednostki VSAT – Placówka Graniczna w Pagėgiai oraz przywrócona w ubiegłym roku Placówka Ochrony Wybrzeża. Główne zagrożenia na granicy z Rosją wynikają z napiętej sytuacji geopolitycznej, możliwych prowokacji i pojedynczych przypadków naruszenia granicy. Długość granicy litewsko-rosyjskiej wynosi 297,12 km, a ze względu na szczególne warunki naturalne – rzeki, zalewy i inne zbiorniki wodne – ochrona granicy w tym rejonie wymaga wyjątkowej czujności i postępu technologicznego.

Minister spraw wewnętrznych odwiedził także Centrum Rejestracji Cudzoziemców w Kybartach – to rezerwowe miejsce przeznaczone do zakwaterowania migrantów w przypadku ponownego wzrostu liczby prób nielegalnego przekraczania granicy z Białorusi. W tym ośrodku można zakwaterować około 300 migrantów, a w razie potrzeby – dodatkowe 500 po ustawieniu modułowych domków. Obiekty zostały zmodernizowane przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej, co zobowiązuje do utrzymania inwestycji przez pięć lat od zakończenia finansowania projektu.