Szef MSW Litwy: możliwa korekta decyzji o zamknięciu granicy

Na uwagę konserwatysty Jurgisa Razmy, że po zamknięciu granicy Białorusinom nie pozwala się opuścić Litwy – w tym, którym wygasają pozwolenia na pracę lub pobyt – szef MSW odparł, że rząd rozważy rozszerzenie wyjątków. Żartobliwy komentarz lidera konserwatystów Laurynasa Kasčiūnasa („I pomachamy na pożegnanie”) minister pozostawił bez odpowiedzi.

Koordynacja z sąsiadami

Kondratowicz zapowiedział rozmowę z ministrem spraw wewnętrznych Polski w sprawie sytuacji na granicy. Jak dodał, strona polska nie wiedziała wcześniej o litewskich planach zamknięcia przejść, ale została o nich poinformowana przez litewskiego wiceministra i szybko zareagowała. We wtorek premier Donald Tusk ogłosił plany otwarcia dwóch polskich przejść granicznych z Białorusią.

Konserwatyści podkreślają, że skuteczność zamknięcia zależy od solidarności państw sąsiednich i lepszej koordynacji polityki zagranicznej.