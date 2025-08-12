Szef MON RP: żadna decyzja ws. Ukrainy nie osłabi naszej czujności w transformacji Wojska Polskiego

Do spotkania prezydentów USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina dojdzie w piątek w amerykańskim stanie Alaska. Jeszcze w ubiegłym tygodniu Trump zasugerował, że podczas spotkania uzgodniona zostanie wymiana terytoriów między Rosją i Ukrainą.

„Jesteśmy w momencie, w którym jest najbliżej do zawieszenia broni od momentu rozpoczęcia konfliktu, więc wiążę z tym spotkaniem duże nadzieje” – mówił w poniedziałek Kosiniak-Kamysz na wspólnej konferencji prasowej z wicepremier, ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim.

Szef MON wyraził nadzieję, że piątkowe spotkanie obu polityków zakończy się „pozytywnie dla bezpieczeństwa Europy, Ukrainy, a przez to dla bezpieczeństwa Polski”.

Jak jednak zaznaczył, żadna decyzja „choćby ta najbardziej wymarzona o upragnionym pokoju, nie osłabi naszej czujności w cyberprzestrzeni, ani w budowaniu i w transformacji Wojska Polskiego”. Zdaniem wicepremiera, w takich okolicznościach należałoby zwiększyć intensywność działań, ponieważ Rosja oraz jej sojusznicy zyskałaby czas na odtworzenie swoich zdolności militarnych.

„My tego czasu nigdy nie możemy zmarnować i na taką ewentualność, taki plan mamy. Jesteśmy gotowi” – podkreślił szef MON.

Na konferencji prasowej wicepremierzy byli również pytani o planowane na 3 września spotkanie robocze prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Trumpem. Zaproszenie Nawrockiego do Białego Domu potwierdził w sobotę szef jego gabinetu Paweł Szefernaker. Tematy rozmów to m.in. bezpieczeństwo i współpraca gospodarcza.

Gawkowski podkreślił, że Stany Zjednoczone są dla Polski „strategicznym partnerem”, a współpraca obu państw powinna być elementem przekazu prezydenta Nawrockiego podczas wizyty.