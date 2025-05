Szef MON: filarem bezpieczeństwa Polski są m.in. mądre wydatki na przemysł zbrojeniowy

We wtorek podczas inauguracji warszawskiej konferencji Defence24 Days Kosiniak-Kamysz podkreślił, że najważniejszymi filarami dla wzmocnienia bezpieczeństwa Polski, są mądre i zwiększone wydatki na przemysł zbrojeniowy, inwestycje w polskie i europejskie firmy i budowanie obrony cywilnej.

„Inwestycje w polskie i europejskie firmy na zakupy dla naszych sił zbrojnych i budowanie obrony cywilnej, to jest silniejsza struktura i silniejsze armie narodowe, w ramach sojuszu północnoatlantyckiego” – ocenił wicepremier.

Szef MON podkreślił, że to właśnie Polska zabiegała o to, żeby Unia Europejska zainteresowała się obronnością, więc jak dodał – „nie obrażajmy się na to, że jest chęć wzmocnienia jej potencjału produkcji w Europie”.

Zdaniem wicepremiera, na zwiększenie unijnych wydatków w sferze przemysłu zbrojeniowego znacząco wpłynęło silne stanowisko Stanów Zjednoczonych i obecnego prezydenta USA Donalda Trumpa oraz sekretarza obrony USA Peta Hegsetha, który „które wyraził na spotkaniu ministrów obrony w Brukseli kilka tygodni temu”.

Kosiniak-Kamysz zauważył, że Morze Bałtyckie jest kluczowym punktem budowania naszej strategii bezpieczeństwa. Jak zaznaczył, ochrona bałtyckiej infrastruktury krytycznej wymagała utworzenia nowej operacji NATO „Bałtycka Warta”, której polska była inicjatorem.

„To jest absolutnie kluczowe, żeby akwen transportowy, handlowy, komunikacyjny, infrastrukturalny, ale też miejsce wytwarzania energii, dostarczania surowców energetycznych do Polski był bezpieczny i chroniony” – powiedział minister obrony.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska z „roku na rok, z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień” jest coraz silniejsza, lepsza w swoich zdolnościach operacyjnych i bezpieczniejsza.

Konferencja Defence24 Days 2025, poświęcona zagadnieniom obronności i bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej, organizowana przez Defence24, odbywa się między 6 a 7 maja 2025 r., na Stadionie Narodowym w Warszawie.