Spotkanie ministrów w Kopenhadze: więcej wsparcia dla Ukrainy

„Najlepsza gwarancja bezpieczeństwa jest dwutorowa – silna armia Ukrainy i presja na Rosję. Sankcje wtórne wobec Rosji byłyby pierwszym i najskuteczniejszym mechanizmem, by zatrzymać potok pieniędzy do rosyjskiej machiny wojennej” – powiedziała minister dziennikarzom.

Šakalienė oceniła, że „nadzieje na możliwe rozmowy pokojowe są co najmniej naiwne”, zwłaszcza „gdy widzimy, co dzieje się na Ukrainie – co wydarzyło się wczoraj w Kijowie, gdzie zginęły 23 osoby, i gdy bombardowane są placówki dyplomatyczne”. Jej zdaniem działania Władimira Putina „kupują czas, by zabić więcej ludzi, przy pozorowaniu chęci zatrzymania własnych, zbrodniczych działań”.

Szefowa resortu potwierdziła, że niezależnie od zmian w składzie rządu Litwa podtrzymuje zobowiązanie przeznaczania 0,25 proc. PKB na wsparcie dla Ukrainy. Kraj dołoży 30 mln euro do mechanizmu PURL (Priority Ukraine Requirements List) – listy priorytetowych potrzeb Ukrainy – oraz przyłączy się do zakupu systemów „Patriot” dla Kijowa.

„W ‘koalicji chętnych’ Litwa od początku miała jasne stanowisko: jeśli będziemy potrzebni na Ukrainie i dojdzie wreszcie do zawieszenia broni, wówczas pójdziemy do Sejmu i porozmawiamy z partiami politycznymi. Stanowisko Litwy jest bardzo jasne – W. Putinowi nie można ufać” – podkreśliła.

Minister wskazała, że Litwa popiera rozważania o szkoleniu ukraińskich żołnierzy na terytorium Ukrainy.

„Gdy mówimy o misjach szkoleniowych, format jest nieco inny niż w przypadku misji rozjemczych. Czy to bezpieczne, gdy Rosja stale bombarduje? Nie, to nie jest bezpieczne. Dlatego liczę, że wspólnie z kolegami znajdziemy odpowiednie rozwiązania. Czujemy, że możemy zrobić dla Ukrainy więcej” – dodała.

W Kopenhadze główny nacisk spotkania położono na zwiększenie wsparcia wojskowego dla Ukrainy oraz współpracę europejskiego przemysłu obronnego z krajem toczącym wojnę. Ministrowie omawiają także podnoszenie gotowości obronnej państw, wdrażanie inicjatyw UE w sferze obronności oraz misje wojskowe UE. Obecnie Litwa uczestniczy w pięciu z ośmiu misji prowadzonych przez Unię; za najważniejszą uznaje EUMAM Ukraine – misję wsparcia szkoleniowego dla ukraińskich sił zbrojnych. Od lipca 2025 r. Dania sprawuje prezydencję w Radzie UE.