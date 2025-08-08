Spokojna doba na granicy z Białorusią

Tymczasem w czwartek łotewscy funkcjonariusze zawrócili 53 migrantów, a polska straż graniczna w środę uniemożliwiła przedostanie się do kraju 129 osobom próbującym nielegalnie przekroczyć granicę.

Od początku roku litewscy pogranicznicy nie wpuścili do kraju już 990 nielegalnych migrantów. Dla porównania, w całym 2024 roku odnotowano 1002 próby przekroczenia granicy z Białorusi w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Kryzys migracyjny na granicach wschodnich Unii Europejskiej rozpoczął się w 2021 roku. Zachód oskarża reżim w Mińsku o celowe organizowanie napływu migrantów, co uznaje za formę presji politycznej wobec państw sąsiednich.