Spadek liczby pożarów w domach – strażacy wskazują na rosnącą świadomość społeczną

Według danych Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa (PAGD), do połowy października tego roku w sektorze mieszkaniowym miało miejsce 1480 pożarów, z czego 422 wybuchły w budynkach wielomieszkaniowych, a 1058 w domach jednorodzinnych.

W tym samym okresie ubiegłego roku liczba pożarów była o prawie 100 przypadków wyższa – 1579, w tym 451 w budynkach wielomieszkaniowych i 1128 w domach jednorodzinnych.

„Widzimy, że świadomość ludzi wzrasta, a tendencje, jak pokazują pożary, powoli się poprawiają. Mamy nadzieję, że w przyszłości sytuacja będzie jeszcze lepsza” – powiedział Osvaldas Vladarskis, przedstawiciel Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa.

Jego słowa padły w kontekście rozpoczęcia przez PAGD corocznej akcji prewencyjnej, której celem jest kontrola detektorów dymu w domach mieszkańców.

„Odwiedzamy zarówno budynki wielomieszkaniowe, jak i domy jednorodzinne. Idziemy do mieszkańców, aby przypomnieć im o znaczeniu detektorów dymu, że powinny one być zainstalowane w domach i że kominy oraz piece muszą być w dobrym stanie. Chcemy ogólnie zwiększać świadomość mieszkańców” – mówił O. Vladarskis. „Pracujemy prewencyjnie, nie idziemy po to, by karać, ale po to, by życzliwie pomóc w unikaniu pożarów. Dość często spotykamy się z brakiem detektorów, ale jeśli mamy możliwość i posiadamy detektory, zawsze je instalujemy. Jeśli nie mamy takiej możliwości, przypominamy, że detektor powinien być w domu” – podkreślił.

Zgodnie z opinią przedstawiciela PAGD największym zagrożeniem są starsze budynki oraz mieszkania socjalne, dlatego te obiekty mają priorytetową kontrolę.

„Nowe budynki są zazwyczaj bezpieczniejsze, ludzie zwykle bardziej dbają o takie obiekty. Najczęściej pożary wybuchają w tzw. ‚drewniakach’, ponieważ drewniane domy automatycznie łatwiej się palą. Odwiedzamy te domy, które z pozoru wydają się być niebezpieczne. Mamy również listy mieszkań socjalnych otrzymane od samorządów, dlatego te grupy ryzyka odwiedzamy jeszcze częściej” – powiedział przedstawiciel PAGD.

Z danych PAGD wynika, że w tym roku w wyniku pożarów zginęło 43 osoby, z czego najwięcej z powodu nieostrożnego palenia papierosów, usterek urządzeń elektrycznych, instalacji elektrycznych oraz nieostrożnego obchodzenia się z ogniem.

W ubiegłym roku liczba ofiar wyniosła 55, a główne przyczyny pożarów były te same.

W ramach akcji prewencyjnych „Bezpieczne Domy” oraz „Wielomieszkaniowe budynki bez pożarów” w ubiegłym roku odwiedzono ponad 24 tysiące domów mieszkalnych – 1352 w budynkach wielomieszkaniowych i 10 923 w domach jednorodzinnych. Podczas tych akcji zamontowano 2857 autonomicznych detektorów dymu.

W tym roku spodziewane jest, że liczba odwiedzonych domów będzie jeszcze większa.