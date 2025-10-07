Sikorski: zwalczanie rosyjskiej floty cieni obszarem zainteresowania Polski i Finlandii

Szef polskiej dyplomacji spotkał się w poniedziałek w Warszawie ze swoją fińską odpowiedniczką. Podczas późniejszej wspólnej konferencji prasowej Sikorski podkreślił, że zgadza się z Valtonen, że dla osiągnięcia pokoju w Ukrainie niezbędne jest wywieranie dalszej presji na Rosję – zarówno politycznej, jak i gospodarczej. W tym celu – zaznaczył – należy dążyć do sprawnego przyjmowania kolejnych ambitnych pakietów sankcji.

Sikorski podkreślił, że Polska i Finlandia są zgodne, że Rosja musi ponieść pełną odpowiedzialność, także finansową, za poczynione przez nią straty. Stąd – zauważył – należy dążyć do wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów państwowych w celu pożyczkowego wsparcia Ukrainy.

Oba państwa – zadeklarował – działają też na rzecz zwalczania rosyjskich działań hybrydowych na swoich wschodnich granicach oraz na Bałtyku.

Jak mówił, „szczególnym obszarem zainteresowania” Polski i Finlandii jest „zwalczanie floty cieni, za pomocą której Moskwa próbuje omijać sankcje, generując przy okazji niebagatelne zagrożenie dla bezpieczeństwa środowiskowego i morskiego”. Podkreślił, że do tej pory podjęte działania w tej sprawie powinny być ważnym sygnałem dla Moskwy.

„Nie będziemy tolerować omijania sankcji, działań sabotażowych wymierzonych w naszą infrastrukturę krytyczną oraz generowania ogromnego ryzyka katastrofy ekologicznej na Bałtyku” – zaznaczył Sikorski.

Jego zdaniem powinniśmy dążyć do wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów państwowych w celu pożyczkowego wsparcia Ukrainy.

Sikorski przekazał też, że chce wykorzystać trwające przewodnictwo Polski w Radzie Państw Morza Bałtyckiego do lepszej koordynacji, m.in. w zakresie ochrony podmorskiej infrastruktury krytycznej oraz zwalczania floty cieni. Według niego Rada zapewnia platformę do synchronizacji działań wszystkich krajów regionu i UE na i wokół Bałtyku.

Wskazał, że Polska i Finlandia kategorycznie potępiają rosyjskie prowokacje wymierzone w państwa Unii Europejskiej, w tym naruszenia przestrzeni powietrznej. Podziękował też Finlandii za zdecydowaną reakcję na niedawne naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

„Z zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę muru dronowego, której założenia omówiono podczas niedawnego spotkania europejskich liderów w Kopenhadze” – podkreślił Sikorski.

Jak dodał, także inicjatywę NATO Eastern Sentry ocenia jako wyraz solidarności i elastyczności NATO.

Szef polskiego MSZ zauważył, że Valtonen przyjechała do Polski nie tylko jako szefowa fińskiego resortu dyplomacji, ale też jako przewodnicząca OBWE. Podkreślił, że Polska docenia, że fińskie przewodnictwo w tej organizacji „zachowało pryncypialną linię wobec Rosji i kontynuowało działania na rzecz Ukrainy”.

Sikorski wskazywał też Finlandię jako wzór i inspirację, między innymi w dziedzinie ochrony ludności i obrony cywilnej. Jak zaznaczył, Polska korzysta z fińskich doświadczeń w tej sferze i dostrzega tu potencjał do dalszej współpracy, podobnie jak w licznych dziedzinach gospodarki, takich jak energetyka jądrowa, technologie kwantowe i nowoczesne techniki obrazowania satelitarnego.

Valtonen deklarowała chęć współpracy w zakresie wywiadu wojskowego i infrastruktury bezpieczeństwa. Zaznaczała, że oba kraje wiedzą, skąd pochodzi najważniejsze zagrożenie nie tylko dla państw wschodniej flanki NATO, ale i dla „takiego świata, jaki znamy” – i jest to Rosja. Deklarowała chęć wywierania dalszej presji – politycznej i gospodarczej – na Rosję.