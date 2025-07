Sikorski: Polska musi przyspieszyć programy zbrojeniowe

Generał Grynkewich, pełniący funkcję Naczelnego Dowódcy Sił Sojuszniczych w Europie (SACEUR), przebywa w piątek z wizytą w Polsce.

„Musimy się mobilizować”

Sikorski, w rozmowie z telewizją Polsat News, zapowiedział, że podczas spotkania z Grynkewichem zapyta go o szczegóły tego ostrzeżenia.

– Rozumiem, że to oznacza, iż Chiny mogłyby zdecydować się na blokadę Tajwanu, a Rosja zostałaby zmuszona do prowadzenia dywersji w Europie. To mobilizuje. To znaczy, że musimy przyspieszyć nasze programy zbrojeniowe – powiedział szef polskiej dyplomacji.