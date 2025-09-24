Sejm Litwy udzielił wojsku szerszych uprawnień do zestrzeliwania dronów

„Celem jest stworzenie dodatkowych przesłanek umożliwiających możliwie wczesną i bezpieczną reakcję na rosnącą liczbę naruszeń przestrzeni powietrznej przez bezzałogowe statki powietrzne z wrogich krajów” — podano w komunikacie parlamentu, który przytoczyła agencja dpa.

Dotychczas Litewskie Siły Zbrojne mogły interweniować militarnie tylko w dwóch przypadkach – gdy obiekt był uznawany za broń albo gdy wlatywał w strefy zakazane, zagrażając obiektom o znaczeniu państwowym. Nowe przepisy pozwalają teraz również na zestrzeliwanie dronów naruszających przepisy w strefach o ograniczonym dostępie.

Minister ochrony kraju Litwy, Dovilė Šakalienė tłumaczyła, że powstały „nowe podstawy (prawne) do użycia siły wojskowej”.

Jednocześnie środki militarne będą stosowane „tylko wtedy, gdy będzie to absolutnie konieczne do celów militarnych” i „przy zachowaniu wszelkich możliwych środków ostrożności, aby uniknąć poważnych konsekwencji dla osób lub mienia” – przekazało ministerstwo obrony.

Podczas rosyjskiego ataku lotniczego na Ukrainę, przeprowadzonego w nocy z 9 na 10 września, doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony. Polskie siły powietrzne wraz z sojusznikami z NATO po raz pierwszy zestrzeliły część tych obiektów. Od 2022 r., czyli początku rosyjskiej pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę, na Litwie wielokrotnie dochodziło do wtargnięć dronów.