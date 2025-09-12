Sankcje wobec Mińska pozostają: Litwa i UE nie zmieniają kursu

– Litwa nie uczestniczy w żadnych procesach, o których bym wiedział. Służba dyplomatyczna Litwy nie bierze udziału w żadnych działaniach, w których rozważano by przegląd sankcji czy jakiekolwiek inicjatywy w tym zakresie. Tego tematu po prostu nie ma – powiedział w piątek podczas spotkania z opozycyjną frakcją Związku Ojczyzny – Litewskich Chrześcijańskich Demokratów (TS-LKD) w Sejmie.

Szef MSZ podkreślił, że mimo zwolnienia części więźniów politycznych sankcje Unii Europejskiej i sankcje krajowe Litwy wobec reżimu w Mińsku pozostają w mocy.

Odnosząc się do zapowiedzi strony amerykańskiej, Budrys zaznaczył, że nie jest jeszcze jasne, w jaki sposób USA zrealizują decyzję o zniesieniu sankcji wobec białoruskich linii lotniczych „Belavia”:

– Nie wiemy, jak konkretnie zostanie to wdrożone – zarówno w odniesieniu do samej „Belavii”, jak i dostaw części lotniczych oraz ograniczeń w ruchu jej samolotów. Wiemy natomiast na pewno, że nie ma to żadnego związku z polityką sankcyjną UE – powiedział minister.

Prezydent Aleksander Łukaszenka w czwartek uwolnił 52 więźniów politycznych, w tym sześciu obywateli Litwy. Wkrótce potem podczas spotkania z Łukaszenką przedstawiciel Białego Domu Johnas Cole’as ogłosił, że USA zniosły sankcje wobec „Belavii”, a decyzję podjął prezydent Donald Trump (Donaldas Trampas).

Sankcje USA wobec „Belavii” nałożono w czerwcu 2022 r. za naruszenia ograniczeń wprowadzonych po rosyjskiej inwazji na Ukrainę; później były one kilkukrotnie przedłużane. „Belavię” obejmują również sankcje Unii Europejskiej.

Przypominamy, że tranzyt towarów „Belaruskalij” przez Litwę do portu w Kłajpedzie został wstrzymany 1 lutego 2022 r., po tym jak rząd uznał, że umowa między „Lietuvos geležinkeliai” a „Belaruskalij”, obowiązująca pierwotnie do końca 2023 r., nie leży w interesie bezpieczeństwa państwa.