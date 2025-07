Samoloty czy systemy obronne? Politycy spierają się o priorytety obronne Litwy

– To nie jest państwo objęte sankcjami. Doradztwo wojskowe i ekspercka ocena były pogłębione i fachowe. Politycy nie powinni arbitralnie oceniać, czy zakup jest słuszny, czy nie – powiedział prezydent Litwy.

Nausėda zaznaczył, że sam zapoznał się z raportem ekspertów i uznał go za przekonujący. Zwrócił też uwagę, że Litwa dołącza do szerokiej grupy krajów, które również zdecydowały się na ten model samolotu, co świadczy o jego jakości i popularności.

Część polityków pozostaje sceptyczna

Jednym z głównych krytyków zakupu jest były minister ochrony kraju, obecnie lider opozycyjnych konserwatystów Laurynas Kasčiūnas. Jego zdaniem, choć maszyny są potrzebne, nie powinny być obecnie priorytetem.

– To samoloty logistyczne, nie posiadające zdolności bojowych. W sytuacji zagrożenia nie przyczyniają się bezpośrednio do odstraszania przeciwnika – ocenił Kasčiūnas.

Podobne stanowisko przedstawił przewodniczący sejmowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Giedrimas Jeglinskas, który argumentował, że za 600–700 mln euro (z VAT), jakie planuje się przeznaczyć na zakup, Litwa mogłaby inwestować w technologie realnie wzmacniające zdolności obronne, jak systemy obrony powietrznej czy rozwój infrastruktury dla wojsk sojuszniczych.

– W czasie wojny i nalotów samoloty transportowe nie będą mogły być użyte – przestrzeń powietrzna zostanie sparaliżowana – zaznaczył Jeglinskas.

Współpraca z prywatnymi liniami?

Jeglinskas sugeruje także alternatywne rozwiązania – zamiast kupna kosztownych maszyn, Litwa mogłaby nawiązać współpracę z prywatnymi przewoźnikami, np. Air Baltic, aby w razie potrzeby korzystać z ich floty, np. podczas ewakuacji obywateli.

Argument ekologiczny i operacyjny

Minister ochrony kraju Dovilė Šakalienė wyjaśniła, że samoloty C-390 zostały wybrane po dokładnej analizie potrzeb operacyjnych wojska, biorąc także pod uwagę kwestie ekologiczne, ekonomiczne oraz terminy dostaw.

Nowe brazylijskie maszyny mają uzupełnić obecnie eksploatowaną flotę, w skład której wchodzą głównie śmigłowce oraz trzy transportowce Spartan, używane już od ponad 15 lat.

C-390 – wybór nie tylko Litwy

C-390 to samoloty, które zakupiły już Portugalia i Holandia, a ich zakup planują m.in. Szwecja, Czechy, Austria, Słowacja i Węgry. Choć Brazylia nie należy do NATO, prezydent Nausėda podkreślił, że kraj ten nie jest objęty sankcjami i nie ma podstaw prawnych do wykluczania go z transakcji handlowych.