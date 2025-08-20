Šakalienė zapowiada decyzje umożliwiające zestrzeliwanie celów w przestrzeni powietrznej

„Kończymy przygotowanie decyzji na poziomie prawnym, które umożliwią szybsze zamknięcie określonych obszarów przestrzeni powietrznej i korytarzy, tak aby możliwe było bezpieczne neutralizowanie celów, bez powodowania dużych szkód ubocznych” – powiedziała szefowa resortu ochrony kraju, Dovilė Šakalienė. „Ten proces powinien przebiegać jak najszybciej” – dodała.

Jak informowało BNS, dyskusje na temat ochrony przed dronami na Litwie nasiliły się latem, po tym jak dwa rosyjskie bezzałogowe statki powietrzne „Gerbera” z Białorusi weszły w litewską przestrzeń powietrzną. Jeden z nich przewoził 2 kilogramy materiałów wybuchowych.

Pod koniec lipca D. Šakalienė mówiła, że opracowywane są przepisy prawne, które umożliwią „błyskawiczne i efektywne” zamknięcie określonych korytarzy przestrzeni powietrznej i zniszczenie celów, nie szkodząc przy tym obiektom cywilnym.

Szef Litewskich Sił Powietrznych, Antanas Matutis, powiedział, że przepisy te, nad którymi pracowano przez kilka miesięcy, będą dotyczyły zmiany i przyznania pewnych uprawnień dowódcy wojskowemu, aby łatwiej reagować na zagrożenia powietrzne.

Z kolei minister transportu i komunikacji Eugenijus Sabutis zaznaczył, że niemożliwe jest szybkie zamknięcie przestrzeni powietrznej i wyraził wątpliwości, czy należy zestrzeliwać statki powietrzne, zanim zostaną one bezpośrednio zidentyfikowane.

„Zdecydujemy wkrótce, czy będzie potrzeba zmiany prawa, czy obejdziemy się bez niej, ale algorytmy już zostały opracowane. Obecnie prowadzone są intensywne rozmowy z wojskiem na temat tego, jak algorytm powinien działać, abyśmy mogli szybko zamknąć te kwadraty przestrzeni powietrznej, które są nam potrzebne” – mówiła Šakalienė.

Jak podało BNS, po incydencie z dwoma rosyjskimi dronami, ministrowie obrony narodowej i spraw zagranicznych Litwy zwrócili się do sekretarza generalnego NATO, Jensa Stoltenberga, w liście wspólnym, wzywając sojuszników do rozmieszczenia w kraju zdolności obrony przed dronami.