Šakalienė w Kijowie: Litwa wdroży ukraińskie innowacje wojskowe

Podczas zamkniętego spotkania w ramach Międzynarodowego Forum Przemysłu Obronnego z prezydentem Zełenskim, litewska minister obrony narodowej, wraz z ministrami obrony z Kanady, Łotwy, Szwecji, Danii i Rumunii, rozmawiała o wsparciu dla Ukrainy oraz inwestycjach w ukraiński przemysł obronny. Na forum zaprezentowano innowacje rozwijane przez ukraiński sektor zbrojeniowy oraz rozwiązania zwiększające efektywność na polu bitwy.

Według D. Šakalienė, Litwa pozostaje zdecydowanie zaangażowana we wspieranie Ukrainy. Jak podkreśliła minister, „w nadchodzących latach planowane jest przeznaczenie ponad 200 milionów euro na projekty związane z amunicją, systemami antydronowymi, rozminowywaniem, rehabilitacją, szkoleniami oraz wsparciem ukraińskiego przemysłu obronnego”. Minister obrony Litwy ogłosiła również w Kijowie, że Litwa planuje dołączyć do inicjatywy PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), przeznaczając na ten cel do 30 mln euro.

Podczas spotkania dwustronnego z ministrem obrony Ukrainy Denysem Szmyhalem podpisano protokół intencyjny dotyczący produkcji ukraińskiej broni na Litwie (ang. Letter of Intent) oraz omówiono planowane rodzaje produkowanego uzbrojenia i dalsze kroki.

Protokół intencyjny zakłada wspólną produkcję sprzętu obronnego, transfer technologii, rozwój projektów oraz lokalizację produkcji na Litwie. Otwiera to drogę do długoterminowego partnerstwa, wzmacniania bezpieczeństwa zbiorowego Europy oraz tworzenia odpornych łańcuchów dostaw.

Podczas wizyty wiele uwagi poświęcono obronie powietrznej. Minister spotkała się z dowództwem Sił Powietrznych Ukrainy oraz ekspertami ds. obrony powietrznej, z którymi omówiła obecne wyzwania, zdobyte doświadczenia i innowacje w tej dziedzinie.

„Omówiliśmy najnowsze ukraińskie rozwiązania w odpowiedzi na zmieniający się obraz zagrożeń powietrznych oraz innowacje technologiczne. Chcę zapewnić o jak najskuteczniejszej współpracy przy wzmacnianiu naszej obrony powietrznej i reagowaniu na zmieniające się technologie i metody stosowane przez Rosjan. Uzgodniliśmy organizowanie regularnych konsultacji eksperckich w celu praktycznego wykorzystania zdobytego doświadczenia w naszych działaniach” – powiedziała szefowa litewskiego resortu ochrony kraju, Dovilė Šakalienė.

Jak zaznaczyła, „szczególnie ważne jest wzmacnianie monitoringu przestrzeni powietrznej, aby jak najwcześniej wykrywać rosyjskie drony kierowane przez Białoruś, które mogą naruszać litewską przestrzeń powietrzną. W tym celu uzgodniono wymianę informacji pomiędzy przedstawicielami naszych sił powietrznych.”