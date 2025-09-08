Šakalienė: rosyjski radar w Kaliningradzie to nie zagrożenie, lecz strategiczne wyzwanie

„To obiekt budowany od kilku lat – stacja radiolokacyjna, której elementy powstają w kilku miejscach enklawy. Nie służy ona do szpiegowania, lecz do wykrywania samolotów i rakiet w przestrzeni powietrznej na odległość kilku tysięcy kilometrów” – w wywiadzie dla agencji BNS powiedziała szefowa litewskiego resortu ochrony kraju, Dovilė Šakalienė. „Chociaż nie stanowi ona dla nas bezpośredniego zagrożenia ani ryzyka, to strategicznie jest to istotne” – dodała. „Budowa nie została jeszcze zakończona, ale po jej ukończeniu zdolność Rosji do monitorowania obiektów na dużą odległość z pewnością wzrośnie” – oznjmiła.

Wspomniany kompleks w Kaliningradzie zaczął powstawać w 2023 roku.

Jak informuje platforma badawcza „Tochnyi”, cytowana przez niemiecki dziennik „Bild”, do połowy 2025 roku obszar inwestycji rozwinął się od wstępnych prac drogowych do niemal ukończonej struktury, w której znajdują się wykopy przeznaczone na setki masztów antenowych.

Zdaniem analityków platformy, powstanie tam wojskowy system anten, przeznaczony do wywiadu radiowego lub łączności.

„Tego typu sprzęt umożliwiłby Rosji monitorowanie łączności elektronicznej NATO w Europie Wschodniej i w regionie Morza Bałtyckiego. Możliwości w zakresie bardzo niskich i niskich częstotliwości ułatwiłyby także komunikację z okrętami podwodnymi operującymi na Morzu Bałtyckim lub na północnym Atlantyku” – czytamy w analizie.

Ponadto „Tochnyi” informuje, że taki sprzęt mógłby również wspierać zbieranie tzw. „pasywnych informacji wywiadowczych”.