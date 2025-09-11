Šakalienė: Litwa nie wykryła naruszeń przestrzeni powietrznej po ataku rosyjskich dronów w Polsce

„Sprawdziliśmy wszystkie sygnały i nie zarejestrowano żadnych obiektów” – powiedziała szefowa litewskiego resortu ochrony kraju, Dovilė Šakalienė.

Powstrzymując się od podania źródeł, niemiecki dziennik „Bild” poinformował w środę, że tego samego dnia rano dwa niezidentyfikowane statki powietrzne przekroczyły litewską przestrzeń powietrzną.

Reagując na te informacje, litewska armia ogłosiła, że myśliwce pełniące misję NATO w środę wystartowały, aby wykonać zadanie w litewskiej przestrzeni powietrznej, jednak nie wykryły żadnych potencjalnych celów.

Dowódca Litewskich Si Zbrojnych, gen. Raimundas Vaikšnoras, powiedział dziennikarzom, że ostatnio, zwiększając czujność, myśliwce NATO często startują w misje – w tym w środę miały trzy takie starty.

„Mogę tylko powiedzieć, że niczego nie wykryto, więc nie mamy nic do skomentowania” – dodał gen. Vaikšnoras.

Informacje opublikowane przez „Bild” określił mianem plotek.

„Możemy jedynie powiedzieć, że obecnie organizujemy naszą obronę, (…) intensywnie monitorujemy sytuację. Oczywiście bardzo uważnie obserwujemy, co wydarzyło się w Polsce” – mówił Vaikšnoras.

Jak informowały agencje, w nocy z wtorku na środę Rosja przeprowadziła ataki na Ukrainę, a drony wielokrotnie naruszyły przestrzeń powietrzną Polski, z których część została zestrzelona.

Premier Polski, Donald Tusk, oświadczył, że w nocy stwierdzono 19 naruszeń przestrzeni powietrznej kraju, a według niego, trzy drony zostały zestrzelone.

Białoruś poinformowała, że ostrzegła zarówno Polskę, jak i Litwę o możliwości naruszenia ich przestrzeni powietrznej przez drony. Dovilė Šakalienė nie skomentowała, czy Litwa otrzymała takie ostrzeżenie.

„To nie jest nasz partner ani sojusznik, dlatego nie będziemy komentować oświadczeń Białorusi na temat współpracy. Ani potwierdzimy, ani zaprzeczymy” – powiedziała minister Šakalienė.

Podczas trwającej od ponad trzech lat inwazji Rosji na Ukrainę, rosyjskie drony i rakiety wielokrotnie naruszały przestrzeń powietrzną Łotwy, Litwy, Polski i Rumunii.