Šakalienė: dwie lokalizacje dla nowych poligonów poznamy niebawem

– „Obecnie z listy możliwych terenów w najbliższych dniach, najprawdopodobniej już jutro, wyłonimy dwie najbardziej odpowiednie lokalizacje” – powiedziała minister po spotkaniu z prezydentem Gitanasem Nausėdą.

Jak podkreśliła, wybór będzie oparty nie tylko na potrzebach wojska, ale także na kryteriach praktycznych, m.in. logistyce i dostępności infrastruktury.

– „Poligon nie może znajdować się w miejscu, do którego nie da się wygodnie dostarczyć ciężkiego sprzętu” – zaznaczyła Šakalienė.

Kolejnym krokiem będą rozmowy z samorządami, na których terenie znajdą się wybrane lokalizacje. Minister przyznała, że ostateczne decyzje będą zależeć również od „klimatu politycznego”, dlatego liczy na wsparcie prezydenta w dialogu z lokalnymi władzami.

Nowy poligon wielkości brygady – ok. 20 tys. hektarów – ma powstać w ramach planu utworzenia narodowej dywizji oraz w związku ze wzrostem liczby sojuszniczych żołnierzy, poborowych i rezerwistów. Lokalizacja drugiego, mniejszego poligonu nie jest jeszcze przesądzona, choć wcześniej jako najbardziej odpowiedni region wskazywano południową Litwę.

Według wstępnych szacunków budowa nowych obiektów mogłaby potrwać około czterech lat.

– „Potrzebujemy dodatkowych poligonów naprawdę bardzo szybko – zarówno dla litewskich, jak i sojuszniczych żołnierzy. Obecność amerykańskich wojsk w naszym kraju zależy także od możliwości szkolenia i organizowania ćwiczeń, w tym z ostrą amunicją” – podkreśliła minister.

Stany Zjednoczone aktualnie przeglądają rozmieszczenie swoich wojsk w Europie, a Wilno zabiega o pozostawienie na Litwie ok. tysiąca rotacyjnych żołnierzy amerykańskich. Od 2014 roku wojska USA stacjonują tu z przerwami, a od 2019 roku – również ciężkie bataliony. Z kolei Niemcy zapowiedzieli, że do 2027 roku rozmieszczą na Litwie brygadę liczącą kilka tysięcy żołnierzy.

Obecnie w kraju funkcjonuje dziewięć poligonów.