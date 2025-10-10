Šakalienė: decyzje o nowych poligonach jeszcze tej jesieni

— „Chcemy, aby w jesiennej sesji wszystkie projekty ustaw zostały przedłożone, wszystkie porozumienia podpisane i byśmy zaczęli przechodzić do prac praktycznych. Zakres działań będzie różny, zależnie od terytorium” — powiedziała Šakalienė.

Jak dodała, rozmowy o lokalizacjach prowadzone są obecnie z samorządami. Zgodnie z wcześniejszymi analizami specjaliści wytypowali siedem potencjalnych obszarów.

— „Jeśli uda się porozumieć z samorządami, których tereny są najbardziej pożądane przez wojsko — świetnie. Jeśli nie, będziemy schodzić na kolejne pozycje. Najpierw porozumienie z samorządem, potem informacja o tym, a następnie kierujemy projekt ustawy do Sejmu” — wskazała minister.

Šakalienė podkreśliła, że nie chce publicznie wskazywać potencjalnych miejsc, ponieważ „niespodzianki rozczarowują ludzi i tworzą przesłanki do organizowania przez państwa nieprzyjazne operacji informacyjnych przeciwko Litwie i rozbudowie wojska”.

Prezes Stowarzyszenia Samorządów Litwy (LSA) Audrius Klišonis poinformował, że samorządy i Ministerstwo Ochrony Kraju (KAM) w piątek podpiszą memorandum dotyczące tworzenia poligonów oraz zachęt finansowych dla samorządów. Zaznaczył, że nie widział jeszcze konkretnych aktów prawnych, ale memorandum „daje gwarancję, że kierunek jest właściwy”.

W Pałacu Prezydenckim w piątek odbywa się Forum Regionów, podczas którego przedstawiciele rządu i parlamentu omawiają kwestie samorządowe i polityki regionalnej.

Jeden z planowanych poligonów miałby mieć rozmiar brygady — około 20 tys. hektarów; w przypadku drugiego jego wielkość nie jest jeszcze przesądzona. Wcześniej jako najbardziej sprzyjający obszar wskazywano południe Litwy. Klišonis dodał, że z przedstawicielami KAM omawiano wielkość terenów, natomiast informacje o dokładnych lokalizacjach będą uzgadniane bezpośrednio z właściwymi samorządami.