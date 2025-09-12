S. Skvernelis: powinniśmy zawrzeć dwustronne umowy obronne z Polską i Niemcami

– Należy rozmawiać o dwustronnych umowach obronnych zarówno z Polską, jak i z Niemcami, (brygada których stacjonuje na Litwie, a pełną zdolność operacyjną ma osiągnąć w 2027 r.), aby w takich przypadkach (jak Polski) można było również wykorzystać potencjał naszych sąsiadów – powiedział w piątek Skverenelis.

Były przewodniczącego litewskiego parlamentu przypomniał, że przed kilkoma miesięcy kwestię podpisania dwustronnych umów obronnych z Polską i Niemcami omawiał m.in. z ministrem spraw zagranicznych Litwy.

W tym tygodniu o zawarcie z Polską dwustronnego porozumienia obronnego zaapelowali też litewscy konserwatyści, przedstawiając memorandum w sprawie polityki zagranicznej kraju.

Porozumienie dwustronne obejmujące m.in. działania obronne zawarły w maju Polska i Francja.