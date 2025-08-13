Rząd zatwierdził 461 mln euro zaliczki na zakup czołgów „Leopard”

Resort obrony poinformował, że w trzecim kwartale tego roku konieczne jest dokonanie płatności zaliczkowej za niemal 50 czołgów. Podkreślono, że brak środków i opóźnienie w realizacji zobowiązań mogłoby wydłużyć terminy dostaw uzbrojenia i sprzętu wojskowego o strategicznym znaczeniu dla obronności państwa.

Jak wskazało Ministerstwo Finansów, wypłatę umożliwia zwiększenie w ubiegłym roku limitu zadłużenia o 800 mln euro.

– Mowa o wykorzystaniu rezerwy rządowej na określone cele i środków pożyczonych w imieniu państwa, z których 461 mln euro trafi do Ministerstwa Ochrony Kraju na zaliczki za zakup czołgów. To poważna decyzja – powiedział przewodniczący posiedzeniu tymczasowy minister finansów Rimantas Šadžius.

Decyzję przyjęto jednogłośnie.

Zgodnie z planami, Litwa do 2034 roku zamierza zakupić 44 czołgi „Leopard”, z których część ma dotrzeć w 2029 roku. W kwietniu rząd przeznaczył już prawie 190 mln euro na zaliczki za dodatkowe bojowe wozy piechoty „Vilkas” oraz systemy obrony powietrznej średniego zasięgu NASAMS.

W tym roku Litwa planuje przeznaczyć na obronę nieco ponad 4 proc. PKB, a w przyszłym – 5,25 proc.