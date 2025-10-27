Rząd Litwy szykuje bezterminowe zamknięcie granicy z Białorusią

– „Jesteśmy przygotowani, by na czas nieokreślony zamknąć granicę z Białorusią z pewnymi wyjątkami” – powiedziała szefowa rządu.
Jak doprecyzowała, ograniczenia nie obejmą dyplomatów i poczty dyplomatycznej, a także obywateli Litwy oraz Unii Europejskiej, którzy będą mogli wjechać na terytorium kraju.
– „Cały pozostały ruch zostanie wstrzymany. To sygnał dla Białorusi: żaden atak hybrydowy nie będzie tolerowany, zastosujemy najbardziej rygorystyczne środki” – podkreśliła.
Środki operacyjne i prawo karne
Premier zapowiedziała, że od poniedziałku wojsko podejmuje „wszelkie działania, w tym kinetyczne” w celu zestrzeliwania balonów.
– „Wczoraj przeprowadzono próby rozpoznawcze” – dodała.
Gabinet ma w tym tygodniu rozpatrzyć również nowelizację Kodeksu karnego, wprowadzającą „najsurowszą karę” za przemyt.
– „Dotąd mówiliśmy o grzywnach i ich podwyższaniu, dziś omawiamy możliwość kary pozbawienia wolności” – przekazała Ruginienė.
Sankcje i koordynacja
Litwa zamierza konsultować działania z sojusznikami. Ministerstwu Spraw Zagranicznych powierzono zadanie uzgodnienia dodatkowego pakietu sankcji wobec Białorusi.
– „Policja i Państwowa Służba Ochrony Granicy (VSAT) tworzą wspólne zespoły – rozpoczęły pracę wczoraj. Opracowano kompleksowy plan walki z przemytem, a działania będą intensyfikowane” – wyliczyła premier.