Rząd Litwy szykuje bezterminowe zamknięcie granicy z Białorusią

– „Jesteśmy przygotowani, by na czas nieokreślony zamknąć granicę z Białorusią z pewnymi wyjątkami” – powiedziała szefowa rządu.

Jak doprecyzowała, ograniczenia nie obejmą dyplomatów i poczty dyplomatycznej, a także obywateli Litwy oraz Unii Europejskiej, którzy będą mogli wjechać na terytorium kraju.

– „Cały pozostały ruch zostanie wstrzymany. To sygnał dla Białorusi: żaden atak hybrydowy nie będzie tolerowany, zastosujemy najbardziej rygorystyczne środki” – podkreśliła.

Środki operacyjne i prawo karne

Premier zapowiedziała, że od poniedziałku wojsko podejmuje „wszelkie działania, w tym kinetyczne” w celu zestrzeliwania balonów.

– „Wczoraj przeprowadzono próby rozpoznawcze” – dodała.

Gabinet ma w tym tygodniu rozpatrzyć również nowelizację Kodeksu karnego, wprowadzającą „najsurowszą karę” za przemyt.

– „Dotąd mówiliśmy o grzywnach i ich podwyższaniu, dziś omawiamy możliwość kary pozbawienia wolności” – przekazała Ruginienė.

Sankcje i koordynacja

Litwa zamierza konsultować działania z sojusznikami. Ministerstwu Spraw Zagranicznych powierzono zadanie uzgodnienia dodatkowego pakietu sankcji wobec Białorusi.