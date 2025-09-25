Rząd Litwy przyjął regulacje ws. ewakuacji w sytuacjach kryzysowych

Jak zaznaczył szef MSW Litwy Władysław Kondratowicz, opracowanie regulaminu zostało podyktowane zasadniczymi zmianami w sytuacji bezpieczeństwa oraz potrzebą stworzenia warunków do organizacji ewakuacji ludności na poziomie krajowym.

„Największa pomoc ze strony państwa oraz priorytet w czasie ewakuacji będzie skierowana na ewakuację osób niepełnosprawnych, rodzin z małymi dziećmi, osób starszych, osób mieszkających w placówkach opiekuńczych oraz chorych. Projekt regulaminu proponuje uniwersalny model prawny organizacji ewakuacji, obejmujący zarówno sytuacje kryzysowe w czasie pokoju, jak i wprowadzenie reżimów prawnych mobilizacji i stanu wojennego w wyniku aktu agresji” – powiedział szef MSW Litwy, Władysław Kondratowicz.

Projekt regulaminu określa wymagania dotyczące infrastruktury ewakuacyjnej ludności, a także w proponowanym modelu organizacji ewakuacji uwzględnia nie tylko potrzeby ludności podczas ewakuacji, ale także wszystkie środki niezbędne do zaspokojenia tych potrzeb (żywienie, udzielanie pierwszej pomocy, transport, zakwaterowanie itd.). Uwzględnia również potrzeby osób niepełnosprawnych oraz innych osób, takich jak kobiety w ciąży, osoby opiekujące się dziećmi poniżej 14. roku życia (w tym adopcyjnymi, wychowawcami), osoby starsze oraz osoby korzystające z usług socjalnych związanych z zakwaterowaniem w instytucjach opieki społecznej.

Instytucje, kierując się tym regulaminem, będą mogły odpowiednio przygotować się do możliwej ewakuacji ludności, tj. uwzględnią swoje działania, niezbędne zasoby, zaplanują i przeprowadzą szkolenia oraz ćwiczenia w swoich planach zarządzania kryzysowego i sytuacjami nadzwyczajnymi. Aby umożliwić ludności ucieczkę z niebezpiecznych obszarów, ewakuacja ludności będzie ogłaszana tak wcześnie, jak to możliwe, przed rozpoczęciem ewentualnego zagrożenia.

W ramach programu wzmacniania i rozwoju bezpieczeństwa cywilnego, samorządy otrzymały wsparcie na przygotowanie tymczasowego zakwaterowania ewakuowanej ludności w obiektach ochrony zbiorowej. Na ten cel przeznaczone zostały środki w wysokości 4,5 mln euro z Funduszu Obrony Państwa.

Przeznaczone fundusze zostaną wykorzystane na zakup niezbędnych materiałów do tymczasowego zakwaterowania ewakuowanych osób, takich jak składane łóżka, śpiwory, pojemniki na wodę pitną, zestawy pierwszej pomocy, meble, zestawy higieniczne i sanitarno-porządkowe, a także zakup i montaż generatorów prądu w obiektach ochrony zbiorowej.