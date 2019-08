Rosyjskie media: Od samolotu Siergieja Szojgu odpędzono myśliwca NATO

vdu

Samolot z ministrem Szojgu na pokładzie leciał w eskorcie dwóch myśliwców Su-27 lotnictwa morskiego Floty Bałtyckiej z Kaliningradu do Moskwy.

Nad międzynarodowymi wodami Bałtyku usiłował zbliżyć się do niego samolot F-18 sił NATO, jednak rosyjscy piloci nie pozwolili mu podlecieć blisko do maszyny – przekazała TASS.

Agencja TASS przekazała, że w samolocie Szojgu był jej reporter. Agencja poinformowała, że Szojgu w Kaliningradzie uczestniczył w ceremonii położenia kamienia węgielnego pod budowę filii szkoły morskiej im. admirała Nachimowa.

Tymczasem NATO podkreśla, że nie było wiadomo, kto leciał rosyjskim samolotem, do którego się zbliżył myśliwiec Aliansu. Przedstawiciel organizacji powiedział w komentarzu agencji Interfax, że samoloty bałtyckiej misji policyjnej NATO wzniosły się, by zidentyfikować samolot, który leciał w pobliżu przestrzeni powietrznej sojuszników. Po zidentyfikowaniu powróciły na bazę.

Przestrzeń powietrzną Litwy, Łotwy i Estonii chronią obecnie stacjonujący w litewskiej bazie w Szawlach Węgrzy z myśliwcami JAS-39, których wspierają Hiszpanie z F-18, a także Brytyjczycy z myśliwcami Typhoon w estońskiej bazie Amari.

NATO wielokrotnie w przeszłości informowało o podobnych incydentach, ale z udziałem rosyjskich sił powietrznych. Samoloty z Rosji miały podlatywać na niebezpiecznie bliską odległość do maszyn Sojuszu nad wodami, należącymi do krajów NATO, co byłoby złamaniem prawa międzynarodowego.

Rosja twierdzi z kolei, że dwa lata temu doszło do podobnego jak dzisiejszy incydentu, kiedy myśliwce NATO zbliżyły się do samolotu, którym także leciał minister obrony. NATO zaprzeczało tej wersji i twierdziło, że maszyny śledziły jedynie rosyjskie myśliwce, które nie chciały włączyć identyfikatorów w przestrzeni powietrznej.