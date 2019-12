Rosyjski minister energetyki: Nord Stream 2 zostanie uruchomiony do końca 2020 r.

vdu

Nie wymienił jego nazwy, ale Reuters podaje, że jest to Akademik Czerski, który obecnie znajduje się na Dalekim Wschodzie. Statki szwajcarsko-holenderskiej firmy Allseas, które dotąd układały rury bałtyckiego gazociągu, zostały wycofane ze względu na amerykańskie sankcje, grożące podmiotom zaangażowanym w budowę Nord Stream 2.

Akademik Czerski znajduje się w Nachodce, na rosyjskim Dalekim Wschodzie, i nawet jeśli wypłynie z portu w najbliższym czasie, będzie w stanie przybyć na Bałtyk w przybliżeniu za miesiąc – podała rosyjska prasa. Według Reutera statek potrzebowałby około 45 dni, by przybyć w okolice duńskiej wyspy Bornholm, jeśli płynąłby przez Kanał Sueski, lub około 37 dni, gdyby wybrał szlak północny, wzdłuż rosyjskiej Arktyki, ale wtedy musiałby mu towarzyszyć lodołamacz.

W środę sam prezydent Władimir Putin oznajmił, że Rosja ma statek, który może dokończyć układanie gazociągu, dzięki czemu jego budowa zostanie sfinalizowana, mimo sankcji USA, jedynie z kilkumiesięcznym opóźnieniem.

Akademik Czerski uczestniczy teraz w zagospodarowywaniu złoża Jużnokirinskiego, które ma być zapleczem surowcowym dla planowanego gazociągu Siła Syberii-3. Gaz z tego znajdującego się na Morzu Ochockim złoża potencjalnie ma popłynąć do Chin. Złoże jest zagospodarowywane w ramach projektu Sachalin-3, również objętego sankcjami przez Waszyngton.

Prezydent USA Donald Trump podpisał niedawno ustawę o budżecie Pentagonu na 2020 rok w rekordowej wysokości 738 mld dol. Wpisano w nią m.in. sankcje na firmy budujące Nord Stream 2.

Sankcje wobec firm układających Nord Stream 2, a także rurociąg Turecki Potok, dotyczą operatorów statków prowadzących prace na głębokościach 30 metrów poniżej poziomu morza i większych. Obejmują zakaz wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych oraz zamrożenie środków. W konsultacji z resortem finansów Departament Stanu USA ma 60 dni na przedstawienie Kongresowi listy podmiotów, które obejmą sankcje.

Nord Stream 2 AG, spółka budująca gazociąg NS2, poinformowała w poniedziałek, że jest on ukończony w 93 procentach, do ułożenia pozostaje 160 km rurociągu.

Według rosyjskich mediów Mieżregiontruboprowodstroj (MRTS), rosyjski operator statku, zakupił Akademika Czerskiego (dawniej Jascon 18) w 2015 roku. Statek zbudowano w Singapurze w 2011 roku na zamówienie nigeryjskiego przedsiębiorstwa Sea Trucks Group Limited (STG). Według niektórych danych transakcję zakupu statku przez MRTS sfinansował Gazprombank.

Akademik Czerski to statek o długości 150 metrów, szerokości 30 metrów, zanurzeniu 3,6 m. Tonaż brutto wynosi 29513 ton, a maksymalna prędkość to 7,5 węzła. Obsługuje go 400-osobowa załoga.