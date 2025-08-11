Rosjanin, który uciekł z tranzytowego pociągu, zatrzymany poza Litwą

– „Mam jedynie wstępne informacje, że został zatrzymany, ale w innym kraju. Na razie nie mogę komentować szerzej” – powiedziała dziennikarzom.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podało na początku sierpnia, że służby znają miejsce pobytu mężczyzny, jednak ze względu na prowadzone postępowanie nie ujawniono szczegółów.

Według ustaleń, 20-letni obywatel Rosji Danil Muchametow uciekł 17 czerwca z pociągu relacji Adler–Królewiec. Do zdarzenia doszło około 25 minut przed przyjazdem składu na stację kolejową w Kibartach – między Pilwiszkami a Kibartami konduktorka zauważyła otwarte drzwi, przez które mężczyzna mógł wyskoczyć.

Na początku lipca prokuratura wszczęła postępowanie przygotowawcze w sprawie nielegalnego przekroczenia granicy państwowej. Wcześniej funkcjonariusze Państwowej Straży Granicznej nie prowadzili sprawy, uznając, że brak jest znamion przestępstwa.

Po incydencie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapowiedziało opracowanie zintegrowanego algorytmu kontroli tranzytu z i do Królewca.

Tranzyt przez Litwę odbywa się na podstawie obowiązującego porozumienia między Unią Europejską a Rosją. Podróżni są kontrolowani na punktach granicznych zgodnie z wymogami kodeksu granic Schengen – muszą posiadać ważne dokumenty i wizy lub specjalne zezwolenia na przejazd, nie mogą figurować w rejestrach osób poszukiwanych ani stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa.

Podobny przypadek miał miejsce w 2020 roku, gdy w pobliżu Wilna z pociągu wyskoczył obywatel Uzbekistanu. W wyniku wypadku poniósł on śmierć.