Prezydent: Zwiększenie obecności sił Stanów Zjednoczonych w regionie bałtyckim wzmocniłoby bezpieczeństwo

„Spotkanie było naprawdę ważne dla krajów bałtyckich. Stany Zjednoczone rozumieją zagrożenia, dobrze znają agresywną postawę Rosji i jej dążenia do integracji Białorusi w rosyjskie struktury wojskowe. Słyszeliśmy zapewnienia, że ​​Stany Zjednoczone postrzegają nasz region jako strategicznie ważny dla Sojuszu, gdzie kluczowe znaczenie ma odstraszanie i wzmacnianie obronności. Jestem przekonany, że podczas zbliżającego się spotkania z Putinem prezydent Biden wyśle ​​jasny sygnał o jedności w odpowiedzi na agresywne i nieprzyjazne działania Rosji” – powiedział prezydent Litwy.

Prezydent Nausėda podkreślił ogromne znaczenie amerykańskiej obecności wojskowej w krajach bałtyckich. Według litewskiego przywódcy, udział Stanów Zjednoczonych we wzmacnianiu bezpieczeństwa i obrony w regionie jest najważniejszym środkiem odstraszającym Rosję, dlatego państwa bałtyckie dążą i będą zabiegać o jeszcze większe zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności w regionie.

„Dążymy do zwiększenia sił Stanów Zjednoczonych na Litwie i w krajach bałtyckich, co byłoby najlepszym i najbardziej znaczącym wyrazem zadbania o bezpieczeństwo naszego regionu” – dodał prezydent.

Prezydent potwierdził zobowiązanie Litwy do przeznaczenia co najmniej 2 proc. PKB na obronę i cel zwiększenia tego finansowania do 2,5% do 2030 roku.