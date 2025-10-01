Prezydent: zrobię wszystko, aby rozwijać polskie technologie obronne XXI wieku

Swoje wystąpienie prezydent rozpoczął od przypomnienia dewizy gdańskiej uczelni technicznej: „Historia mądrością – przyszłość wyzwaniem”. Podkreślił, że „przyszłość jest wyzwaniem, które wymaga pracy doświadczonych profesorów, kadry akademickiej, ale także zaangażowania wszystkich studentów, którzy rozpoczynają kolejny rok akademicki”.

Wspomniał o polskim chemiku Janie Czochralskim, „który odnalazł metodę wydobywania monokryształów krzemu, które stały się podstawą układów scalonych, bez których nie mielibyśmy dzisiejszych telefonów komórkowych”, oraz o „mistrzach łamania szyfrów wojennych”: pułkowniku Janie Kowalewskim, Marianie Rejewskim, Henryku Zygalskim i Jerzym Różyckim.

„My jako naród, jako Polacy – i Politechnika Gdańska to najlepiej potwierdza – potrafimy zrobić wiele i osiągnąć wiele, jeśli z jednej strony państwo inwestuje w badania naukowe i akademickie, a z drugiej strony mamy doskonałe kadry i wspaniałych studentów, którzy dbają o naszą przyszłość. Tak, bo przyszłość jest wyzwaniem” – stwierdził.

Dodał, że „dziś stoimy przed wyzwaniami wyjątkowymi w XXI wieku”.

„To z jednej strony budowa przez państwo polskie Centralnego Portu Komunikacyjnego, która nie może odbyć się bez zaangażowania intelektualistów, profesorów i specjalistów od kwestii technologicznych, tworząc logistyczny hub dla całej Europy” – powiedział prezydent.

Dodał, że przyszłość jednoczy wszystkie środowiska polityczne, także w polskim parlamencie.

„I cieszę się, że inicjatywa ustawodawcza polskiego prezydenta (ws. CPK) w ostatnich dniach przeszła przez Sejm, łamiąc często męczącą nas wszystkich pragmatykę (polityczną) „- podkreślił Nawrocki.

Zwrócił też uwagę na wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa kraju i rozwojem najnowszych technologii wojskowych, w tym systemów antydronowych i bezzałogowych statków powietrznych.

„Zrobię wszystko jako prezydent Polski, aby rozwijać nasze technologie obronne XXI wieku” – zadeklarował Nawrocki.

Przypomniał, że w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego powstaje Departament Technologii Przełomowych, „który będzie łączył naszą odpowiedzialność za granicę, za bezpieczeństwo państwa polskiego, także z rozwojem nowych technologii”.

Prezydent podkreślił rolę polskich naukowców, którzy – jak stwierdził – są dobrze oceniani przez amerykańskie firmy. Jak powiedział, przekonał się o tym w trakcie rozmów podczas ostatniej wizyty w USA.

„Przedstawiciele największych amerykańskich firm, i to jest moje pierwsze doświadczenie, mówią, że (…) umiejętności inżynierskie, umiejętności językowe, postęp technologiczny w Polsce oceniają najwyżej w całej Europie i wiedzą, że Polska stanowi konkurencję dla całego świata” – powiedział.

Wspomniał również, że 71 naukowców z PG znajduje się w elitarnym gronie 2 proc. najlepszych naukowców na świecie – „najbardziej wpływowych i najczęściej cytowanych”.

Przypomniał, że jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej i prezes IPN współpracował z wieloma naukowcami gdańskiej uczelni.

Rektor uczelni prof. Krzysztof Wilde podkreślił, że PG łączy tradycje z najnowocześniejszymi technologiami i jest miejscem, w którym przygotowywani są inżynierowie i naukowcy gotowi sprostać wyzwaniom XXI wieku.

„W obliczu narastających wyzwań bezpieczeństwa w regionie oraz związanych z tym zagrożeń hybrydowych polska nauka odgrywa ważną rolę w zwiększaniu odporności i bezpieczeństwa infrastruktury oraz wsparcia potencjału obronnego Rzeczpospolitej Polskiej” – powiedział.

Zaznaczył, że na uczelni powstanie „Living Lab” programu NATO DIANA – czyli miejsce, które będzie służyło ekspozycji najnowszych technologii i wynalazków dla sektora obronnego opracowanych przez naukowców z 32 krajów członkowskich.

Powiedział, że w przyszłości na kampusie PG znajdą się m.in. autonomiczny dron podwodny, mobilne urządzenia pozwalające na pozyskiwanie energii z wiatru czy farm morskich oraz systemy dla zwiększenia obronności infrastruktury krytycznej na cyberataki.

Podczas uroczystości wręczono tytuł Osobowość Politechniki Gdańskiej. Otrzymał go prezes stoczni CRIST S.A. Ireneusz Ćwirko. Wręczono także Stypendia Talentów Politechniki Gdańskiej.

Uroczystość zwieńczył wykład inauguracyjny „Rozwój materiałów w implantologii spersonalizowanej”, który wygłosił prof. Jozef Živčak z Politechniki Koszyckiej na Słowacji.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. minister Karol Rabenda, metropolita gdański abp Tadeusz Wojda, władze Gdańska, Gdyni i Sopotu, posłowie i senatorowie RP, a także przedstawiciele samorządu, władze uczelni oraz studenci.

Politechnika Gdańska oferuje 46 kierunków studiów I i II stopnia w ramach 8 wydziałów. Blisko 1,3 tys. wykładowców kształci 15 tys. studentów, w tym osoby z ponad 60 krajów.