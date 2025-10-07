Prezydent RP zdecydował o użyciu wojska do wsparcia Straży Granicznej na granicach z Niemcami i Litwą

Zgodnie z rozporządzeniem, od 5 października 2023 roku do 4 kwietnia 2024 roku polscy żołnierze będą wspierać ochronę integralności granicy państwowej, porządek publiczny i bezpieczeństwo w rejonach przejść granicznych oraz w strefie granicznej przy granicy Polski z Niemcami i Litwą.

Rozporządzenie zostało podpisane przez prezydenta 3 października. 1 października Polska ogłosiła przedłużenie tymczasowych kontroli na granicy z Litwą i Niemcami o kolejne pół roku, do 4 kwietnia.

Kontrole na granicach rozpoczęły się w lipcu. Jak pisała BNS, polski rząd poinformował, że wprowadzenie kontroli ma na celu powstrzymanie nielegalnej migracji wtórnej, kiedy osoby, które przedostały się z Białorusi do Łotwy, przejeżdżają przez Litwę do Polski.

Warszawa oskarżyła Berlin o to, że wznowił kontrole na granicy Niemiec z Polską w 2023 roku, odsyłając migrantów z powrotem w stronę Polski. Niemcy zaprzeczyły tym oskarżeniom.

Szef MSWiA Polski, Marcin Kierwiński, wspomniał wtedy o „ciągłym nacisku migracyjnym” na granicy z Białorusią, którą Warszawa oskarża o wykorzystywanie migracji jako narzędzia destabilizacji regionu.

W pierwszych ośmiu miesiącach 2025 roku odnotowano prawie 25 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski i Białorusi, powiedział M. Kierwiński.

W tym samym okresie polscy strażnicy graniczni zatrzymali 2,4 tysiąca osób, które próbowały nielegalnie przekroczyć granicę Polski i Niemiec. Wśród nich było prawie 550 osób, które wcześniej nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusią.

Zgodnie z informacjami, od stycznia do sierpnia zatrzymano około 60 przemytników na granicy Polski i Litwy.

Państwa strefy Schengen mogą wprowadzać kontrole na granicach, jeśli uznają, że istnieje zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego.