Prezydent RP: Spotkanie B-9 ważne i pozytywnie postrzegane przez NATO

Prezydent Andrzej Duda na wspólnej konferencji prasowej z Prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem podziękował za zaproszenie do Bukaresztu oraz za zorganizowanie spotkania Bukaresztańskiej Dziewiątki, a także wyraził nadzieję, że trudny czas pandemii dobiega końca i przychodzi czas, „w którym należy bardzo dynamicznie starać się zintensyfikować zarówno współpracę polityczną, jak i gospodarczą”.

Sytuacja na Białorusi i Ukrainie oraz Inicjatywa Trójmorza

– Chcielibyśmy bardzo, aby kraj ten szedł w kierunku demokracji, żeby stawał się krajem rzeczywiście w pełni suwerennym i niepodległym. Chcielibyśmy, aby te ambicje i aspiracje narodu białoruskiego i wszystkich, którzy zamieszkują Białoruś, obywateli Białorusi były realizowane – podkreślił Andrzej Duda.

Odnosząc się do kwestii Ukrainy zaznaczył, że ani Europa, ani świat nie może spuszczać wzroku z tej części naszego kontynentu. – Absolutnie wszyscy musimy stać za Ukrainą z jednej strony, ale z drugiej strony musimy stać także na straży naszego bezpieczeństwa, bo to jest nasza wschodnia flanka, zarówno dla Rumunii, jak i dla Polski. W związku z powyższym na pewno będzie to istotny element rozmów na zbliżającym się szczycie NATO w Brukseli i na pewno będzie to istotny element rozmów naszych dzisiaj w czasie szczytu Bukaresztańskiej Dziewiątki, który jest tuż przed nami – zaznaczył.

Andrzej Duda podziękował Prezydentowi Rumunii za aktywny udział we współpracy w ramach Inicjatywy Trójmorza. Podkreślił, że dzięki jego zaangażowaniu udało się stworzyć fundusz Trójmorza. – Pierwsze działania inwestycyjne w ramach tego funduszu są już prowadzone – zapewnił. Wyraził nadzieję, że do funduszu dołączą USA. Mówił też o współpracy z innymi krajami – wspomniał o rozmowach na ten temat, które prowadził z ministrem spraw zagranicznych Japonii.

Współpraca gospodarcza



Andrzej Duda podkreślił, że obaj Prezydenci opowiadają się za intensyfikowaniem współpracy gospodarczej. – Chciałbym także, żeby poprawiła się współpraca gospodarcza – militarna, jeżeli chodzi o modernizację naszych sił zbrojnych – wspomniał.



Prezydent mówił też, że rozwój infrastruktury kolejowej i drogowej ma dwa niezwykle istotne aspekty – z jednej strony aspekt czysto infrastrukturalny, który ma służyć nam na co dzień w sensie gospodarczym, w sensie ludzkim, czyli turystycznym, wymiany międzyludzkiej. – A z drugiej strony – jak dodał – to jest wzmocnienie również i naszego bezpieczeństwa, to możliwość relokacji wojsk w szybszym tempie, nie tylko drogą powietrzną, ale także drogą lądową.

Andrzej Duda zaznaczył, że chciałby także, aby pomiędzy Polską a Rumunią rozwijała się też współpraca energetyczna.