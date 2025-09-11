Prezydent Nausėda: NATO musi wprowadzić rotacyjną obronę powietrzną

Prezydent wyraził to podczas czwartkowego spotkania z dowódcą NATO sił w Europie, generałem Alexandrem Grynkewichem.

„Litwa potępia naruszenia przestrzeni powietrznej NATO przez Rosję. Nowy incydent w Polsce pokazuje, że musimy wzmocnić obronę powietrzną w regionie. Model rotacyjnej obrony powietrznej powinien zostać wdrożony, tak jak uzgodniono na szczycie w Wilnie” – czytamy w oświadczeniu Kancelarii Prezydenta. „To powinno stać się konsekwentną inicjatywą NATO, podobnie jak misja Baltic Air Policing” – dodał.

Dotychczas dwa państwa wzięły udział w rotacyjnym modelu obrony powietrznej w Litwie. Holandia wysłała systemy obrony powietrznej „Patriot” w lipcu ubiegłego roku, a Włochy zainstalowały naziemne systemy obrony powietrznej SAMP/T w lutym tego roku.

Jednakże kraje wschodniej flanki NATO apelują o stałą rotację sił obrony powietrznej sojuszników na ich terytoriach.

Prezydent przypomniał, że Litwa podjęła krajowe działania w celu wzmocnienia obrony powietrznej krótkiego zasięgu i stworzenia mobilnych sił do walki z dronami, jednak wkład Sojuszu pozostaje niezbędny.

Podczas spotkania z generałem Grynkewichem omawiano także kwestie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, obecność wojsk amerykańskich na Litwie, inwestycje w obronność, pomoc wojskową dla Ukrainy oraz przygotowania do ćwiczeń „Zapad 2025”.

G. Nausėda podkreślił, że Litwa jest wiarygodnym sojusznikiem, który znacząco inwestuje w swoją obronność i dąży do wzmocnienia bezpieczeństwa całego regionu.

„Jesteśmy odpowiedzialnymi sojusznikami – od 2026 roku przeznaczymy 5,25% PKB na obronność. Pozwoli nam to nie tylko zmodernizować broń i infrastrukturę, ale również osiągnąć pełną gotowość naszej narodowej dywizji do 2030 roku” – oznajmił prezydent.

Prezydent podkreślił, że stała obecność amerykańskich żołnierzy na Litwie jest kluczowym czynnikiem w zapewnianiu odstraszania i stabilności w regionie. Podziękował za konsekwentne wsparcie Stanów Zjednoczonych dla bezpieczeństwa krajów bałtyckich.

Jak poinformowały media, amerykańscy żołnierze rotacyjnie stacjonują na Litwie od wiosny 2014 roku, a od 2019 roku w kraju rozmieszczane są ciężkie bataliony. Obecnie Waszyngton przegląda swoją obecność wojskową w Europie.

Litwa dąży do utrzymania w kraju około tysiąca amerykańskich żołnierzy, którzy są obecnie rozmieszczeni w ramach rotacji.