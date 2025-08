Prezydent Litwy będzie kontrolować postępy w rozwoju obrony antydronowej

Jak zapowiedział doradca, jeżeli zajdzie potrzeba, sprawa może trafić także pod obrady Rady Obrony Państwa – organu najwyższego szczebla w zakresie bezpieczeństwa narodowego.

– To będzie jeden z priorytetów prezydenta. Będziemy śledzić, czy ta kwestia rzeczywiście posuwa się naprzód, czy decyzje zostały podjęte, czy nie. Jeśli zajdzie potrzeba, wrócimy do niej na poziomie Rady Obrony Państwa – powiedział Matulionis we wtorkowej rozmowie z radiem Žinių radijas.