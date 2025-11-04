Prezydent i premier Litwy: fabryka „Rheinmetall” to ważny element europejskiego bezpieczeństwa

„Kiedy fabryka zostanie ukończona, ‚Rheinmetall’ będzie zaopatrywał każdego żołnierza pod flagą NATO. Przyczyni się to do zwiększenia zdolności Europy do obrony oraz zarządzania własnymi zapasami amunicji. Europa, która nie da się szantażować ani zastraszyć, Europa gotowa do działania” – powiedział prezydent Gitanas Nausėda podczas ceremonii rozpoczęcia budowy. „Fabryka ‚Rheinmetall’ to nie tylko dodatkowe miejsca pracy, inwestycje i środki w budżecie, ale także bardzo istotny wkład w przemysł obronny. To, co pokazała Ukraina, udowadnia, jak ważne jest posiadanie własnej przemysłowej bazy, zwłaszcza wtedy, kiedy potrzeba szybkich dostaw elementów wojskowych. Posiadanie takiej fabryki jest ogromnym interesem Litwy” – powiedziała premier Inga Ruginienė.

Szef „Rheinmetall” Armin Papperger podkreślił, że fabryka ma strategiczne znaczenie nie tylko dla Litwy, ale i dla całej Europy, wysyłając sygnał, że Niemcy są gotowe bronić wschodniej flanki NATO.

„Na wschodniej flance NATO, około 150 km od Kaliningradu i około 300 km od Białorusi, wkrótce wyślemy ważny sygnał dla partnerstwa Niemiec i Litwy oraz wspólnego przygotowania obronnego NATO i Unii Europejskiej. (…) Ta fabryka zbliży nasze kraje nie tylko w wymiarze wojskowym, ale także w obszarze przemysłu obronnego i bezpieczeństwa” – powiedział szef „Rheinmetall”, Armin Papperger.

Fabryka amunicji o wartości wstępnie szacowanej na 260–300 mln euro będzie budowana na 340 hektarach w miejscowości Kemėrai, około 6 km od Baisogali. Produkcja ma obejmować coroczną produkcję dziesiątek tysięcy pocisków artyleryjskich kal. 155 mm.

Projekt „Rheinmetall” realizowany jest we współpracy z dwiema litewskimi firmami państwowymi: „Epso-G” (poprzez firmę „Epso-G Invest”) oraz Giraitės ginkluotės gamykla.

Budowę fabryki zrealizuje jedna z największych litewskich firm budowlanych, „PST Group”, która otrzymała zamówienie o wartości 141 mln euro (z VAT). Przewidywana data zakończenia budowy to koniec 2026 roku.

Jose Manuel Fernández Bosch, szef firmy „Rheinmetall Expal Munitions”, poinformował na początku tego roku, że fabryka powinna rozpocząć działalność na początku 2027 roku.

Po podpisaniu umowy inwestycyjnej latem ubiegłego roku ogłoszono, że niemiecki koncern zamierza utworzyć co najmniej 150 nowych miejsc pracy w nowej fabryce.

Zgodnie z umową podpisaną w grudniu ubiegłego roku, „Rheinmetall” posiada 51% akcji spółki „Rheinmetall Defence Lietuva”, „Epso-G Invest” – 48%, a Giraitės ginkluotės gamykla – 1%.