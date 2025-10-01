Prezydent: brak rotacyjnej obrony powietrznej NATO utrudnia ochronę przed naruszeniami przestrzeni powietrznej

„Po ostatnich naruszeniach przestrzeni powietrznej w Danii, Polsce, Rumunii i innych krajach, w Litwie (…) bardzo ważne jest, aby wypełnić luki w zdolnościach obronnych” – powiedział prezydent Litwy, Gitanas Nausėda. „Wyróżniłbym możliwości wykrywania i niszczenia. Niestety muszę powiedzieć, że bardzo dobry pomysł dotyczący rotacyjnej obrony powietrznej, zawarty w dokumentach NATO, nie działa” – podkreślił prezydent.

Model rotacyjnej obrony powietrznej został uzgodniony przez sojuszników podczas szczytu NATO w Wilnie w 2023 roku. Jego celem jest zapewnienie praktycznie stałej obecności systemów obrony powietrznej sojuszników w krajach bałtyckich.

Dotychczas tylko dwa państwa uczestniczyły w modelu rotacyjnej obrony powietrznej na Litwie. Holandia wysłała systemy obrony powietrznej „Patriot” w lipcu ubiegłego roku, a w lutym tego roku Włochy rozmieszczają systemy obrony powietrznej krótkiego zasięgu SAMP/T na ćwiczeniach.

Zdaniem G. Nausėdy, z takim wyposażeniem niemożliwe jest wypełnienie wspomnianych luk w obronności.

W związku z tym, że model rotacyjnej obrony powietrznej nadal nie działa, Litwa liczy na to, że w najbliższych miesiącach myśliwce NATO, które pełnią misję ochrony przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich, otrzymają szersze uprawnienia.

Kwestia obrony powietrznej stała się szczególnie istotna po tym, jak latem do Litwy wleciały dwa rosyjskie drony „Gerbera”, z których jeden zawierał materiały wybuchowe.

W Polsce we wrześniu odnotowano incydent, w którym około 20 rosyjskich dronów naruszyło przestrzeń powietrzną tego kraju.

Po tym incydencie NATO ogłosiło, że wzmocni obronę wschodniej flanki, aby stawić czoła zagrożeniu ze strony Moskwy i ogłosiło operację „Eastern Sentry” (pol. „Wschodnia Straż”).

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen niedawno zaproponowała inicjatywę „Wschodnia Flanka Straży” (Eastern Flank Watch), której celem jest wzmocnienie elementów obrony granicy lądowej i stworzenie wielowarstwowej „ściany dronów”.

G. Nausėda uznał tę inicjatywę oraz inne działania mające na celu wzmocnienie obrony powietrznej w regionie za pozytywne, ale dodał, że „dokumenty nie chronią”.

„Dokumenty nie obejmują dronów przylatujących z Rosji czy Białorusi. Potrzebujemy działań. Oczywiście doceniamy dyskusję, ale te dyskusje powinny prowadzić do rzeczywistych zdolności, do środków finansowych” – stwierdził prezydent Nausėda.

Zaznaczył, że zadaniem krajów Europy Wschodniej jest przekonanie swoich kolegów z państw położonych dalej od wrogów, że jest to kwestia nie tylko bezpieczeństwa narodowego, ale i ochrony zewnętrznej granicy całej Unii Europejskiej.

Na nieformalnym szczycie Rady Europejskiej (EVT), który odbywa się w środę, omawiane będą również kolejne środki zwiększenia presji na Rosję. G. Nausėda wyraził zdziwienie, że Europa płaci więcej za rosyjski gaz i ropę, niż wspiera Ukrainę.

Prezydent w środę bierze udział w nieformalnej Radzie Europejskiej, a w trakcie dwudniowej wizyty w Danii weźmie również udział w spotkaniu Europejskiej Wspólnoty Politycznej.