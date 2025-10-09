Prezydent Austrii i szef MSW omówili sytuację na granicy Litwy z Białorusią

Zgodnie z wypowiedzią szefa MSW Litwy, sytuacja na granicy z Białorusią pozostaje napięta – w tym roku odnotowano wzrost nielegalnych przepływów migrantów. W pierwszych miesiącach tego roku litewscy strażnicy graniczni uniemożliwili ponad 1200 osobom nielegalne przekroczenie granicy państwowej. Od 2021 roku takich przypadków zarejestrowano już ponad 24 tysiące.

„Naszym najważniejszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa Litwy i całego regionu. Dlatego skupiamy na tym maksymalną uwagę. Państwowa Służba Ochrony Granic nieustannie modernizuje swoją bazę techniczną, wprowadzając zaawansowane systemy monitorowania, kontroli i inspekcji granicznych. Niemniej jednak konieczne jest dalsze inwestowanie w najnowsze technologie, aby zapewnić bardziej efektywną ochronę granic państwowych. Musimy być gotowi na wszelkie zagrożenia – od możliwych prowokacji i ataków hybrydowych po nielegalną migrację i przemyt. Współpraca i stała uwaga na bezpieczeństwo granic pozostają kluczowymi zadaniami” – podkreślił szef MSW Litwy, Władysław Kondratowicz.

Obecnie cała zewnętrzna granica Litwy jest monitorowana z wykorzystaniem najnowszych technologii, a 90% strażników granicznych wyposażonych jest w broń spełniającą standardy NATO. Ponadto kontynuowane są prace nad modernizacją ścieżek patrolowych.

Środki kontrmobilizacyjne stanowią istotną część koncepcji obrony naszego kraju. Dzięki nim zwiększa się odstraszający i obronny potencjał państwa, a także wzmacnia bezpieczeństwo granic z Rosją i Białorusią. W przypadku zagrożenia agresją środki te mogą skutecznie powstrzymać siły militarnego przeciwnika skierowane przeciwko Litwie.