Premier: brazylijskie samoloty będą finansowane z funduszy UE i Głównego Funduszu Obrony

„Na pewno nie tylko z funduszy Spójności, ponieważ normalne jest, że rząd także będzie musiał się do tego przyczynić. Mamy Fundusz Obrony, z którego finansujemy potrzeby w zakresie obronności” – powiedziała nowa premier Inga Ruginienė. „Będziemy bardzo zadowoleni, jeśli uda nam się pozyskać znaczną część środków z UE. Jeśli to się uda, na pewno je wykorzystamy. Ale ten zakup w żaden sposób nie wpłynie na tworzenie brygady i dywizji. Środki będą pochodzić z różnych źródeł” – dodała.

Minister ochrony kraju Dovilė Šakalienė w ubiegłym tygodniu oświadczyła, że samoloty mają być zakupione z funduszy EFS.

Podkreśliła również, że samoloty będą zakupione tylko po zakończeniu negocjacji i zapewnieniu dodatkowego finansowania. W takim przypadku, jeśli proces zakupu przebiegnie zgodnie z planem, pierwszy samolot dotrze do Litwy w połowie 2028 roku.

Tymczasem w opublikowanym w poniedziałek fragmencie wywiadu dla portalu „Lrytas”, I. Ruginienė stwierdziła, że D. Šakalienė „zbyt pochopnie skomentowała sprawę funduszy Spójności”.

Redakcja ZW.LT przypomina, że w ubiegłym tygodniu Litewska Służba Dochodzeniowa (STT) ogłosiła rozpoczęcie śledztwa w sprawie zakupu trzech brazylijskich wojskowych samolotów transportowych „Embraer” C-390. Zdaniem organów ścigania, śledztwo zostało wszczęte po tym, jak stwierdzono, że w zaplanowanych terminach weryfikacji nie było możliwości zebrania wszystkich niezbędnych informacji do przeprowadzenia obiektywnej oceny.

W sprawie tego zakupu w sierpniu do organów ścigania zwrócili się przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Sejmu, Giedrius Jeglinskas, oraz członek tej komisji, Laurynas Kasčiūnas.

Zgłosili oni prośbę o sprawdzenie, czy decyzje Ministerstwa Ochrony Kraju w sprawie zakupu samolotów o wartości około 800 milionów euro zostały podjęte zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz czy nie doszło do nadużyć w służbie.

Lider TS-LKD, Laurynas Kasčiūnas zaproponował, by wstrzymać ten zakup do czasu zakończenia śledztwa. Lider konserwatystów podkreślił, że NSGK zaproponowała także przesunięcie zakupu samolotów transportowych po 2030 roku, kiedy to zostanie w pełni sformowana litewska dywizja.

Zalecenie rozpoczęcia negocjacji w sprawie zakupu trzech nowych samolotów transportowych „Embraer” C-390 wydana została przez Radę Obrony Państwa (VGT) w czerwcu.

Zdaniem szefowej resortu ochrony kraju, D. Šakalienė, VGT, opierając się na opinii wojskowych doradców, jednomyślnie poparła negocjacje w sprawie zakupu tych samolotów w ramach grupy państw NATO.