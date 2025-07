Polska wydłuża kontrole graniczne z Niemcami i Litwą

„Wprowadziliśmy je na okres 30 dni, ponieważ jest to limit określony w Kodeksie granicznym Schengen na wstępną decyzję” – powiedział minister, odnosząc się do wznowienia czasowych kontroli granicznych 7 lipca.

Według T. Siemoniaka, kontrole graniczne, w których funkcjonariusze Straży Granicznej, wspomagani przez policję i Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), mogą zatrzymywać wybrane pojazdy, są odpowiedzią na rosnący nacisk migracyjny. Od rozpoczęcia kontroli zatrzymano już ponad 70 osób.

W rozmowie z prywatnym kanałem telewizyjnym TVN24, T. Siemoniak określił presję migracyjną jako część hibridowej wojny Rosji.

„Migranci przylatują do Moskwy, mają rosyjskie wizy, są transportowani autobusami na granicę Polski, a służby białoruskie dają im wskazówki, co robić (…), i próbują przedostać się do Polski” – powiedział.

„Jest to wykorzystywanie ludzi (…) jako broni” – dodał.