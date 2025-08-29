Polska podniesie wydatki obronne do 4,8% PKB w 2026 roku

„W 2026 roku na obronność przeznaczymy rekordowe 200 mld zł (prawie 47 mld euro), co stanowi ponad 4,8 proc. PKB” – powiedział Domański po posiedzeniu Rady Ministrów.

Zapowiedź zbiega się z komunikatem NATO, że wszystkie państwa członkowskie w tym roku osiągną dotychczasowy cel Sojuszu – 2 proc. PKB na obronność – oraz przygotowują się do znacznie ambitniejszego pułapu. Na czerwcowym szczycie 32 państw w Hadze, przy silnej presji ze strony prezydenta USA, uzgodniono w perspektywie dekady istotne zwiększenie nakładów na bezpieczeństwo.

Proponowany przez USA próg 5 proc. PKB dzieliłby się na 3,5 proc. PKB na podstawowe wydatki obronne oraz 1,5 proc. PKB na szersze obszary – m.in. infrastrukturę i cyberbezpieczeństwo. Nowe założenie zastępuje wcześniejszy, przyjęty w 2014 roku, cel 2 proc. PKB.

Wobec trwającej już czwarty rok rosyjskiej inwazji na sąsiednią Ukrainę Polska, kluczowe państwo wschodniej flanki NATO, przyspieszyła modernizację sił zbrojnych i przeznacza wielomiliardowe kwoty na uzbrojenie, w tym zakupy ze Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej.