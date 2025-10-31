Polska: myśliwce przechwyciły kolejny rosyjski samolot nad Bałtykiem

W komunikacie DORSZ opublikowanym na platformie X (dawniej Twitter) podano, że do akcji skierowano pary dyżurne myśliwców oraz samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły najwyższy poziom gotowości. Operację zakończono o godz. 10:00 czasu polskiego (11:00 czasu litewskiego).

Później informację potwierdził minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, dodając, że zarówno w środę, jak i w czwartek polskie MiG-29 przechwytywały rosyjskie samoloty rozpoznawcze nad Bałtykiem. Dzień wcześniej DORSZ przekazało, że MiG-29 zidentyfikowały i eskortowały rosyjski Il-20 wykonujący lot rozpoznawczy w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad Morzem Bałtyckim. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona.