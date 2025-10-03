Polska dołączy do natowskiej sieci rurociągów paliwowych

— „To jedna z największych inwestycji w bezpieczeństwo państwa polskiego w ostatnich 30 latach” — powiedział podczas ceremonii podpisania wiceminister obrony Cezary Tomczyk.

Czym jest natowska sieć rurociągów

Państwa członkowskie NATO wspólnie zarządzają ok. 10-tys. kilometrową europejską siecią rurociągów paliwowych (NPS), zapewniając dostawy paliw i środków smarnych tam, gdzie są potrzebne w czasie wojny. System powstał w okresie zimnej wojny, gdy Polska była członkiem Układu Warszawskiego, dlatego rurociągi NATO nie sięgają obecnie polskich baz położonych bliżej granic z Rosją i Białorusią.

Trasa i harmonogram

Warszawa planuje ułożyć ok. 300 km rurociągu z terytorium Niemiec do bazy w Bydgoszczy (północno-środkowa Polska), gdzie funkcjonuje Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO oraz kilka jednostek wsparcia. NATO sfinansowało badania i analizy będące podstawą planu rozbudowy, jednak budowę i eksploatację polskiego odcinka zrealizują Polska i PERN — po uzyskaniu zgody wszystkich 32 państw członkowskich NATO.