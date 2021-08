Polscy żołnierze zakończyli misję w Afganistanie

W piątek, 27 sierpnia do Polski wrócili żołnierze, którzy w ostatnich tygodniach brali udział w misji ewakuacji obywateli Afganistanu. Na lotnisku w Warszawie spotkał się z nimi Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej RP.

„Ewakuowaliście obywateli naszego kraju, ewakuowaliście Afgańczyków – naszych przyjaciół, z którymi współpracowaliśmy kiedy Polska uczestniczyła w misji w Afganistanie . (…) Ewakuowaliście także współpracowników naszych sojuszników, stąd też podziękowania ze strony Sekretarza Generalnego Sojuszu Północnoatlantyckiego, ze strony ministra obrony Republiki Litewskiej” – mówił szef MON podsumowując misję Polaków w Afganistanie.

Polskie wojsko już wcześniej zadbało o bezpieczeństwo swoich współpracowników w Afganistanie. Praktycznie do końca czerwca, wraz z zakończeniem naszej misji w Afganistanie, ewakuowaliśmy wszystkich współpracowników afgańskich (wraz z rodzinami), którzy wtedy byli zainteresowani wyjazdem. Po zaostrzeniu się sytuacji w Afganistanie zgłosiły się kolejne osoby, które obawiały się o swoje bezpieczeństwo.

Szef MON podkreślał, że to właśnie profesjonalizm polskich żołnierzy jest gwarancją naszego oraz sojuszniczego bezpieczeństwa. „Jesteście świetnie wyszkoleni, prezentujecie odpowiednią postawę, wysokie morale, służycie Polsce. Bo ta służba to jest służba Polsce. W ten sposób dbamy o bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. Można powiedzieć daleko poza granicami naszego kraju, ale tak jest. To jest służba dla Polski” – mówił minister Błaszczak.

Do Polski bezpiecznie ewakuowano z Afganistanu ok. 1300 osób, z czego niemal 1000 trafiło do Warszawy. Pozostałe osoby to współpracownicy państw sojuszniczych lub pracownicy instytucji międzynarodowych, które zwróciły się z prośbą o pomoc do Polski. Misja ewakuacyjna trwała ponad tydzień.

MON i Wojsko Polskie ściśle współpracowało z polskimi dyplomatami. 4 samoloty wojskowe (Herculesy i Casa) wykonały 30 lotów na trasie Nawoi w Uzbekistanie do Kabulu i z powrotem. Z Uzbekistanu ewakuowanych zabierały do Polski samoloty cywilne.