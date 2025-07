Po incydencie z dronem: prezydent żąda lepszej koordynacji instytucji

– „Więcej problemów mamy z algorytmami niż z samymi zdolnościami wykrywania. Straż Graniczna walczy z przemytniczymi dronami, wojsko i Służba Bezpieczeństwa Publicznego odpowiadają za ochronę infrastruktury krytycznej” – powiedział prezydent.

– „Najważniejsze, by gdy jest wielu opiekunów, dziecko nie zostało bez głowy. W tym przypadku musimy przede wszystkim doprecyzować procedury” – dodał, podkreślając, że mimo potrzeby wzmocnienia detekcji, nie można mówić, iż obecnie takich możliwości zupełnie brakuje.

Prezydencki doradca ds. bezpieczeństwa narodowego, Deividas Matulionis, w najbliższych dniach ma spotkać się z kierownictwem odpowiedzialnych instytucji, by omówić konkretne działania.

– „Tak jak kiedyś zarzucano, że nasza granica lądowa jest dziurawa jak sito, a dziś mamy jedną z najlepiej zabezpieczonych, tak samo możemy uporządkować ochronę przestrzeni powietrznej” – zapewnił Nausėda.

Reakcja po incydencie z białoruskim dronem

Prezydent odniósł się również do incydentu z 10 lipca, kiedy to w litewską przestrzeń powietrzną z Białorusi wleciał bezzałogowy statek powietrzny przypominający dron bojowy „Shahed”. Początkowo podejrzewano, że był to właśnie taki model, znany z użycia przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie, jednak później Straż Graniczna poinformowała, że prawdopodobnie był to dron pozoracyjny „Gerbera”, służący do zmylenia systemów obrony przeciwlotniczej.

W związku z tym incydentem do schronów zostali ewakuowani premier Gintautas Paluckas i przewodniczący Sejmu Saulius Skvernelis. Prezydent w tym czasie przebywał z wizytą w Irlandii.

Gitanas Nausėda skrytykował brak spójności w informowaniu obywateli i służb o potencjalnym zagrożeniu:

– „Wszyscy jesteśmy równi. Owszem, osoby chronione mają specjalne procedury i opiekunów, ale społeczeństwo powinno być informowane w tym samym czasie” – zaznaczył.